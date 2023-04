Es ist nicht unwahrscheinlich, dass innere Machtkämpfe in Russlands Regime der Hintergrund der Bombe gegen einen Kriegsblogger sind. Für die Menschen in Russland sind das äußerst schlechte Nachrichten.

Die russische Polizei untersucht am 2. April den Anschlagsort in Sankt Petersburg Bild: AFP

Wer wirklich hinter der Er­mordung des russischen Kriegsbloggers mit dem Pseudonym Wladlen Tatarskij steht, wird man vielleicht nie erfahren. Mit Sicherheit aber wird das so lange nicht der Fall sein, solange in Russland das Regime Wladimir Putins herrscht.

Die Ermittlungen seiner Sicherheitskräfte verdienen keinerlei Vertrauen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass ihre Behauptung stimmt, ukrainische Geheimdienste stünden hinter dem Bombenanschlag auf den Mann, der die Vernichtung der Ukraine forderte, und seine Pe­tersburger Zuhörer.

Zum Terroristen abgestempelt

Aber wenigstens ebenso plausibel sind Mutmaßungen, der eigentliche Hintergrund des Ans­chlags seien Auseinandersetzungen innerhalb des Regimes.

Dass auch in diese Richtung ermittelt wird, ist jedoch so wahrscheinlich wie eine plötzliche Bekehrung Wladimir Putins zum Pazifismus. Es ist vielmehr zu befürchten, dass die Ermordung Tatarskijs als Vorwand für noch härtere Repressionen gegen jede Kritik an den Machthabern und ihren Kriegsverbrechen herhalten wird. Darauf deutet schon die Be­hauptung der Ermittler hin, an der Tat seien Anhänger von Alexej Na­walnyjs Antikorruptionsstiftung be­teiligt gewesen. Wer sich irgendwann einmal in Opposition und Zivilgesellschaft engagiert hat oder auf De­monstrationen festgenommen wurde, muss in Russland vielleicht bald fürchten, zum Terroristen abgestempelt zu werden.