Wegen Corona : Baerbock fliegt zurück nach Deutschland

Wegen einer Corona-Infektion tritt Außenministerin Annalena Baerbock am Mittag die Heimreise aus Islamabad an. In der Nacht seien bei ihr „Grippesymptome“ aufgetreten.

Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag in Islamabad Bild: EPA

Die an Corona erkrankte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Nacht unter „deutlichen Grippesymptomen“ in einem Hotel in Islamabad verbracht. Wie es aus ihrer Delegation hieß, solle die Ministerin am Mittag (Ortszeit) den Heimflug von Pakistan nach Deutschland antreten. Geplant sei es, nach einem Tankstopp in Dubai am späten Abend wieder in Berlin einzutreffen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Da das Regierungsflugzeug vom Typ A-319 über separate Abteile verfügt, kann Baerbock auf dem Rückflug von den übrigen Mitreisenden isoliert werden. Baerbock muss ihrer Reise abbrechen, die in dieser Woche eigentlich noch nach Griechenland und in die Türkei führen sollte. Die Rückkehr war ursprünglich für die Nacht auf Samstag geplant.

Mehr zum Thema 1/

In der kommenden Woche wollte Baerbock auf Reisen in den Nahen Osten sein. Die Grünen-Politikerin war am Dienstagmorgen in Islamabad gelandet und hatte nach einem Mittagessen mit ihrem pakistanischen Kollegen wegen auftretender Symptome einen Test gemacht, der eine Erkrankung anzeigte. Das Programm wurde daraufhin abgebrochen, die Ministerin isoliert.

Am späten Dienstagabend bestätigte ein PCR-Test ebenfalls die Corona-Erkrankung. In der mitreisenden Delegation, die 35 Personen umfasst, war bis Mittwochmorgen kein weiterer Fall bekannt geworden.