Angriff auf Kiew : Die ganze Brutalität der russischen Kriegsmaschine

Der Lindwurm, der sich auf Kiew zuwälzt, lässt das Schlimmste befürchten: dass der Kreml, vom Widerstandsgeist der Ukrainer überrascht und von ihrer Kampfkraft aufgehalten, jetzt die ganze Brutalität seiner Kriegsmaschine aufbietet, um das „Brudervolk“ zu unterwerfen. Ein Scheitern des Feldzuges in der Ukraine wäre für Putins Herrschaft und damit auch für ihn selbst gefährlich.

Der Rubel befindet sich im freien Fall, die Wirtschaft stürzt in eine schwere Krise. Irgendwann ist selbst die legendäre Duldsamkeit der Russen erschöpft. Putin braucht einen „Sieg“. Wer und was dafür geopfert werden muss, kümmert ihn nicht. Zu welchen Gewaltorgien er fähig ist, hat er schon in Tschetschenien und Syrien bewiesen.

Der Ukraine das Tor zur EU öffnen?

Um Putin auf seinem blutigen Weg zu stoppen, finanziert nun sogar die EU Waffenlieferungen an die Ukraine, die, es gibt wieder Zeichen der Normalität, aber nicht über Ungarn geliefert werden dürfen. Andere mittelosteuropäische Länder wollen dagegen sogar das Flehen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj erhören, seinem Land das Tor zur EU zu öffnen. Das wäre das stärkste Zeichen der Solidarität und Verbundenheit mit diesem überfallenen Land – abgesehen von der Mitgliedschaft in der NATO, an die im Westen keiner mehr auch nur zu denken wagt, seit Putin mit Atomkrieg drohte.

Die größte Bedrohung für Putin sind die Werte des Westens

Doch kann man wirklich glauben, der Kreml würde den Eintritt der Ukraine in die EU hinnehmen, wenn das (zerbombte) Kiew dafür zusicherte, auf ewig nicht der NATO beizutreten, wie es manche überschießende Reaktionen nach dem Putin-Schock für möglich halten? Putin ist nicht in die Ukraine eingefallen, um seinen Eisernen Vorhang erst an der russischen Grenze niedergehen zu lassen. Die EU und die Werte, für die diese Buchstaben stehen, sind für Putin und sein Regime größere Bedrohungen als alle Divisionen der NATO. Falls er je ganz aus der Ukraine abziehen sollte, wird er, so ihm bis dahin niemand aus den eigenen Reihen in den Arm fällt, verbrannte Erde hinterlassen.