ANC-Parteitag : „Weine nicht, mein Kind, wähle Ramaphosa“

Der ANC-Vorsitzende Cyrill Ramaphosa am Freitag beim Parteitag in Johannesburg. Bild: AFP

Der 55. Parteitag hat noch gar nicht begonnen, da herrscht in der Haupthalle des Johannesburger Expo-Zentrums unweit von Soweto schon ausgelassene Stimmung. „Diese Revolution dauert noch nicht lang genug. Unsere Vorfahren haben sie begonnen, wir müssen sie fortführen“, singt eine Gruppe von „Com­rades“. „Genossen“ nennen sich die Mitglieder des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC), der südafrikanischen Regierungspartei. Ein Mann aus der Provinz Mpumalanga kann gar nicht aufhören zu lachen und zu tanzen. Wie fast alle in der Halle hat er sich für den großen Tag in den Parteifarben Grün, Gelb und Schwarz gekleidet.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt.

Es ist ein weniger bekanntes Lied aus alten Zeiten, als der ANC noch eine Widerstandsbewegung gewesen ist und ein großes Ziel hatte: das Ende der Rassentrennung. An diesem Freitagmorgen wandeln die singenden Genossen den Refrain ab: „Weine nicht mein Kind. Eine zweite Amtszeit für Ramaphosa“. Man könnte meinen, der spontan zusammengefundene Chor habe sich vorher abgesprochen und geübt.