Ampelkoalition : Steht Scholz für Abbruch statt Aufbruch?

Olaf Scholz ging mit einem Versprechen in seinen ersten Kanzlerwahlkampf, für das Angela Merkel lange hatte arbeiten müssen: „Sie kennen mich.“ Scholz, der wie seine Vorgängerin eher zu wenig als zu viel mit der Öffentlichkeit kommuniziert, hatte in seiner vielfältigen politischen Karriere einige wenige Sätze platziert, von denen er umso mehr wollte, dass sie gehört werden. Einer davon: „Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.“ Der Satz stammt aus seiner Hamburger Zeit. Jahre später zitierte er sich selbst, indem er auf die Plakate für die Bundestagswahl schreiben ließ: „Scholz packt das an.“

Insofern ist es nicht unfair, jetzt schon, wo Scholz gerade einmal einen guten Monat im Amt ist, zu fragen: Ist Scholz präsent genug, führt er ausreichend? Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU packte Scholz bei Ehre und Führungsstil, als er bei der Debatte über eine Corona-Impfpflicht sagte: „Wir brauchen Tempo und Führung.“ Es ist nämlich der Eindruck entstanden, dass Scholz zwar für eine allgemeine Impfpflicht ist, deren Einführung aber in keiner Weise forciert.

Sein Ziel, die Impfpflicht bis spätestens März einzuführen, wird wohl nicht zu halten sein. Man kann gegen oder für eine Impfpflicht sein, aber durch das übervorsichtige Agieren der Bundesregierung, allen voran des Bundeskanzlers, bekommen die Bürger den Eindruck: Es wird etwas gesagt, aber nicht danach gehandelt. Diese Unklarheit zerstört Vertrauen.

Scholz hat immer den Eindruck vermittelt, er habe einen Plan. Für sich, aber auch für das Land. Im Gegensatz zu Merkel verfolgte Scholz eine politische Agenda. Man sollte wissen, woran man bei ihm ist. Zwar fremdelten er und seine Partei lange und heftig miteinander. Aber Scholz das Sozialdemokratische abzusprechen, wie es die Parteivorsitzende Saskia Esken einmal tat, ist Unsinn. Im Gegensatz zu Merkel hatte Scholz immer den Anspruch, zu agieren und nicht nur zu reagieren, wenn das Land in eine Krise steuerte. Auch wenn er sich darin von seiner Vorgängerin unterscheidet, war es ausgerechnet diese Berechenbarkeit, die ihn in den Augen vieler Bürger zu ihrem perfekten Nachfolger machte.

Nicht der einzige Widerspruch

Doch nicht nur für die Impfpflicht fehlt ihm ein Plan. Ihn umgeben noch mehr Widersprüche. Der umfassendste: Die Ampelkoalition, aber vor allem Scholz, hat einen sehr weitgehenden Führungs- und Veränderungsanspruch formuliert. Sie will Wirtschaft und Gesellschaft umbauen. In seiner Person verkörpert Scholz aber weder Wechsel noch Aufbruch. Das will er auch gar nicht. Sein Team verkauft das als Gottesgeschenk: das Beste aus zwei Welten. Der Praxistest aber wird schwierig. Wer sich wie Scholz prinzipienfest und ernsthaft gibt, nach dem Motto: Hier stehe ich und kann nicht anders, der trägt die potentielle Enttäuschung immer mit sich.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Das zeigt sich schon jetzt. Aktuell sieht man weniger ein Bild des Aufbruchs als eines des Korrigierens: Corona, Cannabis, Klima. Dass Herstellung und legaler Vertrieb von Cannabis nicht ganz einfach zu bewerkstelligen sind, haben die Ampelpartner wenige Tage nachdem sie dieses Versprechen in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, festgestellt. Es ist nicht die größte Baustelle der Regierung, aber eine symbolische.

Von unschätzbar größerer Bedeutung ist der Umbau zur klimaneutralen Industrienation. Noch kann Klimaminister Robert Habeck das Verfehlen der Klimaziele der vergangenen Großen Koalition in Rechnung stellen. Aber bald wird der Grünen-Politiker seine eigenen Zahlen und Fortschritte erläutern müssen.

Kein Argument gegen eine ambitionierte Politik

Nichts geht so schnell oder so geschmeidig wie vorhergesagt. Die Gefahr ist groß, selbst erzeugte Erwartungen zu enttäuschen. Das freilich darf kein Argument gegen eine ambitionierte Politik sein. Man sollte sich nur über Ziele klar sein und die Wege, die dorthin führen. Einfach laufen lassen, siehe Impfpflicht, ist keine Alternative. Laisser-faire wird auch dem Anspruch, den diese Koalition an sich selbst haben will, nicht gerecht. Abbruch statt Aufbruch?

Mehr zum Thema 1/

Gerade im Umgang mit der Pandemie kollidieren das Aufbruchsversprechen und die Zusicherung von Scholz, dass alles wieder so werde wie früher. Formuliert hat er das in seiner ersten Regierungserklärung. Dieses Versprechen ist verständlich. Angesichts der Härten, die der Umbau zur Klimarepublik mit sich bringt, wird eine abgekämpfte Bevölkerung Scholz umso mehr daran messen.

Derzeit leidet eine Partei am meisten unter Scholz. Es sind die Grünen. Erst mussten sie sich dem Vorwurf der Basis erwehren, sie hätten sich bei der Verteilung der Ministerien über den Tisch ziehen lassen. Und jetzt reist Annalena Baerbock mit ihrer wertegebundenen Außenpolitik um die Welt, während in Berlin womöglich über einen „qualifizierten Neuanfang“ mit Russland nachgedacht wird. Das wäre weder Aufbruch noch Abbruch, es wäre ein Rückschritt.