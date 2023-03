Die Parteivorsitzenden Christian Lindner (FDP, links), Ricarda Lang (Grüne) und Lars Klingbeil (SPD) stellen am Abend des 28. März die Einigung im Koalitionsausschuss dar. Bild: dpa

Ist diese Koalition noch zu retten? Was sie da in drei Tagen veranstaltet hat, ist, als ob noch einmal Koalitionsverhandlungen stattgefunden hätten. Das lässt sich entschuldigen, weil das vergangene Jahr völlig anders verlaufen ist, als vorherzusehen war. Man reibt sich dennoch die Augen, weil all die „Durchbrüche“ und „Paradigmenwechsel“, zu denen sich Grüne, FDP und SPD jetzt durchgerungen haben wollen, doch eigentlich schon 2021 verhandelt worden sein sollen. Es mag aber auch sein, dass es mit einem Durchbruch nicht getan ist, um die Klimaziele, die sich Deutschland setzt, zu erreichen. Vielmehr fordert der eine gleich den nächsten.

Es werden jedenfalls nicht die letzten Verhandlungen dieser Art gewesen sein. Das gehört zum neuen Regierungsstil dreier Parteien, die mit viel überschießender Energie agieren und Politik als Überlebensfrage in eigener Sache oder gar der ganzen Menschheit begreifen. Je länger solche „Sitzungen“ im Koalitionsausschuss dauern, desto mehr strapaziert die Leidenschaft der Ampel aber die Leidensfähigkeit des Landes. Sie macht vor allem ihre vermeintliche Paradedisziplin, die Klima- und Energiepolitik, komplizierter, als sie ist.

Wie viel Marktwirtschaft ist erlaubt?

Die Ampel hat sich auf diese Weise einem Kipppunkt genähert, nicht des Klima-, sondern eines Politikwandels. Die inflationären „Sofortprogramme“ zeigten zuletzt eine schleichende Abkehr von der Idee, den Klimaschutz über einen möglichst flächendeckenden CO2-Preis, also den Emissionshandel, zu beschleunigen. Von dieser Idee ist kaum noch etwas übrig. Sie flackert zwar wortreich und auf Betreiben der FDP in der 16 Seiten starken Einigung wieder auf. Wirklich wirksam wird sie aber nur in der Lkw-Maut.

Andere Wiederbelebungsversuche endeten bislang in klimaaktivistischen Prügel für die FDP. Dass der Respekt ihrer Partner zur „Marktwirtschaft im Klimaschutz“ von langer Dauer sein wird, darf bezweifelt werden. Ein wirklicher Durchbruch ist allerdings das Exil, das die Ampel, wiederum auf Betreiben der FDP, synthetischen Kraftstoffen in Deutschland anbieten will. Daraus sprechen die Zweifel, dass es tatsächlich bis 2030 gelingen sollte, 15 Millionen E-Autos anzumelden und flächendeckend mit Strom versorgen zu können.

Ganz die alte Schule dagegen und Produkt der Abkehr von der CO2-Preisphilosophie bleibt das Ende der Öl- und Gasheizungen. Es wurde von der FDP viel hineinverhandelt, aber die Habecksche Wärmewende wiederholt die Ausstiegspolitik, die schon das Ende der Kohle wesentlich teurer, politisch konfliktreicher und bürokratischer gemacht hat als nötig. Zwar müsste die Sozialverträglichkeit auch bei konsequenter Beachtung des Emissionshandels finanziert werden. Der Klima- und Transformationsfonds wird so aber noch schneller dahinschmelzen.

Rolle rückwärts bei den Klimazielen

Überfällig, genauer gesagt: eine Rolle rückwärts, ist das Ende der sektor-fokussierten Überprüfung der Klimaziele. Selbst wenn die Klimaziele, wie jetzt, in toto eingehalten werden, hieß das bisher, dass einzelne Bereiche (wie Verkehr) nachrüsten mussten, wenn sie ihr Ziel verfehlten. Jetzt profitieren sie, wenn andere Bereiche ihr Ziel übererfüllen. Verkehrsminister Wissing wird aufatmen (und einige andere Minister auch). Noch vor wenigen Jahren galt das „sektorspezifische“ Modell als klimapolitische Avantgarde. Dass Grüne und SPD auch hier auf FDP-Kurs umschwenken, ist wohl nicht nur auf Mitleid mit den Liberalen zurückzuführen. Es zeigt die Kapriolen der Klimaschutzpolitik.

Die begleitende Planungsbeschleunigung ist dringend nötig, verinnerlicht hat sie die Ampel aber noch nicht. Wer wie die Grünen das Tempo nur in ausgesuchten, nicht in allen Bereichen befürwortet, die infrage kommen, gibt auch künftig, zum Beispiel in den Ländern, nur mit einem Fuß Gas, mit dem anderen steht er fest auf der Bremse. Die FDP hat 144 Straßenprojekte durchgesetzt, auch die Grünen können das gut verteidigen, weil die Trassen künftig mit Photovoltaik garniert werden. Geht es dann aber wirklich schneller?

Mut haben die Grünen, dass sie den Naturschutz in bisheriger Form nicht nur rasieren lassen wollen, wenn es um Windkraftanlagen geht. FDP-Chef Lindner sprach deshalb von jenem „Paradigmenwechsel“, den es im Koalitionsvertrag so bislang noch nicht gab. Widerstand ist gewiss, nur kann es Tempo nicht geben, wenn es in umweltpolitischen Vorschriften erstickt wird. Die Grünen gehen da einen weiteren Schritt weg vom umweltpolitischen Purismus zur ökologischen Gesamtschau. Auch da gilt: Der Beweis, dass dadurch schneller in Deutschland gedacht, geplant und gebaut wird, muss erst erbracht werden. Testfälle gibt es jedenfalls mehr als genug.

Die Ampel verkauft das alles als Ausdruck unbedingten Fortschrittswillens und moderner Sicherheitspolitik. Sicherheitsgefühle aber werden sich mit ihrer Art, Politik zu treiben, in Deutschland nicht verbreiten. Vieles wurde auch jetzt wieder ausgeklammert. Sollte nicht auch die Kindergrundsicherung geklärt werden? Die Einwanderung von Fachkräften? Und dann ist da noch der Haushalt. Der Koalitionsausschuss tagte noch, da wärmte die SPD ihren Vorschlag auf, gleich das nächste 100-Milliarden-Programm zu schaffen, dieses Mal für Bildung. Da kann man nur sagen: Nein, diese Koalition ist nicht mehr zu retten.