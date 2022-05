Allensbach-Umfrage : Deutsche wollen wehrhaften Frieden

Es ist heute kaum noch vorstellbar, in welchem Ausmaß die Friedensbewegung in den 80er-Jahren die Gesellschaft mobilisierte und veränderte. In Europa und auch Amerika demonstrierten damals Hunderttausende gegen Nachrüstung und Atomwaffen. Im Oktober 1981 demonstrierten in Bonn 350.000 Menschen, 1982 erlebte New York mit einer Million die größte Demons­tration; fast zeitgleich demonstrierten 500.000 in Bonn anlässlich des Staatsbesuchs des damaligen Präsidenten Reagan.

Die Friedensbewegung veränderte Politik und Gesellschaft. Das Parteienspek­trum erweiterte sich durch das mit der Friedensbewegung eng verbundene Wachstum der Grünen, gleichzeitig vollzog die SPD eine Kehrtwende ihrer Sicherheitspolitik. Helmut Kohl kam im Rückblick immer wieder darauf zu sprechen, dass er von einem Hubschrauber aus die protestierenden Massen im Bonner Hofgarten sah und sich fragte, ob es sein könne, dass sich derart viele irrten, die sich gegen die von ihm verfochtene Nachrüstung wandten.

Die Bevölkerung identifizierte sich zunehmend mit der Friedensbewegung, insbesondere die junge Generation: 1984 unterstützten 54 Prozent der Westdeutschen, 67 Prozent der unter 30-Jährigen die Friedensbewegung. Die in dieser Zeit fortgeführten Trendreihen des Allensbacher Instituts zeigen, dass sich die Überzeugung, dass Vorleistungen bei der Abrüstung den Weg zu dauerhaftem Frieden ebnen würden, über die 80er-Jahre hinweg kontinuierlich ausbreitete: „Bei der Abrüstung kann es nur einen Fortschritt geben, wenn eine Seite einmal damit anfängt. Das wäre ein Vertrauensbeweis, den die andere Seite nicht außer Acht lassen kann. Das würde wirklich zu Frieden und Entspannung führen“ – diesem Credo stimmten 1981 33 Prozent der Westdeutschen zu, 1985 47 Prozent, 1989 59 Prozent. Unter den Anhängern der Grünen gab es einen noch weitgehenderen Konsens: 77 Prozent votierten für Vorleistungen bei der Abrüstung, nur elf Prozent waren dagegen.

Dagegen nahm die Sorge, sich durch Abrüstung auszuliefern und erpressbar zu machen, kontinuierlich ab. Zu Beginn der 80er-Jahre teilten noch 46 Prozent der Westdeutschen diese Sorge, am Ende der 80er-Jahre nur noch 26 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt war auch nur noch eine Minderheit überzeugt, dass Abschreckung durch eigene militärische Schlagkraft ein Sicherheitsgarant sein kann. 38 Prozent der Westdeutschen erschien das damals plausibel, sechs Prozent Anhängern der Grünen.

Alle diese Entwicklungen vollzogen sich vor dem Hintergrund des Ost-West-Konfliktes der scheinbar fest gefügten und hochgerüsteten Blöcke. Dann veränderten der Fall der Mauer, die Auflösung des Warschauer Paktes und der Zerfall der Sowjetunion die Welt und damit die Weltbilder. Plötzlich schienen die Gefahren dieser Konfrontation gebannt, der Friede gesichert, Freiheit und Demokratie unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Die Friedensbewegung verebbte, die Gegnerschaft gegen Atom fokussierte sich auf die Kernenergie, aber kaum mehr auf die Atomwaffenarsenale, die ja fortbestanden oder sogar neu aufgebaut wurden durch Staaten mit teils besorgniserregender Instabilität.

Nun, gut drei Jahrzehnte später, herrscht Krieg in einem europäischen Land, der von einer Atommacht geführt wird gegen ein Land, das gegen internationale Sicherheitsgarantien auf die nach 1991 im Land verbliebenen Atomwaffen verzichtet hatte. In den ersten Kriegswochen überwogen in Deutschland Schock und die Sorge, dass das Land in den Krieg hineingezogen werden könnte. Plötzlich war auch die Angst vor Atomwaffen wieder da; 68 Prozent der Bevölkerung waren sehr besorgt, dass Russland Atomwaffen einsetzen könnte, sind es überwiegend auch noch.