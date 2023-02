Mehr als drei Viertel der Deutschen sehen in Russland den Schuldigen am Krieg in Europa. Bei anderen Fragen sind West- und Ostdeutsche aber unterschiedlicher Meinung. Etwa der Frage, ob die Ukraine den Widerstand einstellen soll.

In der öffentlichen Diskussion über die Frage, ob Deutschland der Ukraine Kampfpanzer liefern sollte, ist der Bundesregierung oft vorgeworfen worden, sie handle zögerlich. Als schließlich die Entscheidung zugunsten der Lieferung von Kampfpanzern gefallen war, rechtfertigte Bundeskanzler Scholz dies vor dem Bundestag mit auffallend beschwichtigenden Worten: Viele Bürger, so sagte er, machten sich Sorgen wegen dieser Entscheidung, doch man solle ihm und der Bundesregierung vertrauen. Man werde sich auch künftig nicht treiben lassen und stets in Abstimmung mit den Verbündeten handeln.

Diese Rhetorik des Bundeskanzlers reflektiert recht gut die Stimmung in der Bevölkerung. Ein Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind die Deutschen hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, die Freiheit zu verteidigen, und ihren über Jahrzehnte hinweg eingeübten pazifistischen Reflexen. Dies zeigen die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der F.A.Z.

Dabei herrscht großer Konsens bei der Frage, wer in diesem Krieg der Aggressor und wer der Angegriffene ist. Auf die Frage „Wer trägt Ihrer Meinung nach die Hauptschuld an dem Krieg in der Ukraine?“ antworteten mehr als drei Viertel der Befragten (76 Prozent), Russland trage die Hauptschuld. Erst mit großem Abstand folgten die Angaben „USA“ (21 Prozent) und „NATO“ (14 Prozent).

Dass die Ukraine selbst schuld an dem Überfall auf ihr Territorium sei, glaubten nur elf Prozent der Befragten. Die Erzählung der russischen Propaganda, wonach eine Verschwörung des Westens die Ursache für den Krieg in der Ukraine sei, verfängt in Deutschland also nicht. Die Zahlen sind in dieser Hinsicht wesentlich deutlicher als im März 2015, als ein Jahr nach der Annexion der Krim durch Russland nur 55 Prozent der Befragten Russland die Schuld an dem Konflikt gaben, 34 Prozent den „Separatisten“ in der Ost­ukraine und immerhin 20 Prozent der ukrainischen Regierung.

Nur sechs Prozent der Deutschen sehen Putin positiv

Entsprechend vernichtend fällt das Urteil der Deutschen über den russischen Präsidenten aus. Bereits im Februar vorigen Jahres, unmittelbar vor dem Überfall auf die Ukraine, sagten nur zehn Prozent der Bürger, sie hätten eine gute Meinung über Putin, 67 Prozent äußerten keine gute Meinung. Heute liegt der Anteil derer, die sich über Putin positiv äußern, noch bei sechs Prozent, während sich 81 Prozent negativ äußern. Schlechter kann das Image eines Politikers in der Umfrageforschung praktisch nicht mehr werden. Unsicher waren sich die Befragten in der Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj: 28 Prozent sagten in der aktuellen Umfrage, sie hätten über ihn eine gute Meinung, praktisch gleich viele (30 Prozent) äußerten sich negativ. Eine relative Mehrheit von 42 Prozent wich auf die Antwortmöglichkeit „Unentschieden“ aus.

Während also in der Bevölkerung kaum Zweifel daran bestehen, wer der Schuldige am Krieg in der Ukraine ist, herrscht große Unsicherheit darüber, wie dieser Krieg eingedämmt beziehungsweise beendet werden sollte. Wie sehr die Menschen bei dieser Frage hin- und hergerissen sind, zeigen die Ergebnisse mehrerer Fragen, bei denen es um die Kriegsziele der Ukraine und das richtige Verhalten Deutschlands in der aktuellen Situation ging.