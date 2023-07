Wenn Emmanuel Macron am Sonntag in Deutschland eintrifft, ist es der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 23 Jahren. Die Hoffnung ist, den deutsch-französischen Beziehungen neue Impulse zu geben und wieder die Bedeutung zukommen zu lassen, die der Verbindung beider Länder entspricht – im eigenen Interesse wie im Interesse Europas. Schon zu lange werden die Beziehungen unter Wert gehandelt und mit selbstverständlicher Routine verwaltet. In beiden Ländern ist die Politik zurzeit ausgeprägt binnenzentriert, fokussiert auf die Bewältigung der Herausforderungen im eigenen Land – die doch in weiten Teilen die gleichen sind.

Die Politik ist hier ein Spiegel der Gesellschaft. Die Bevölkerung beider Länder misst einer engen Zusammenarbeit beider Länder zwar große Bedeutung zu; 63 Prozent der französischen, 76 Prozent der deutschen Bevölkerung halten sie für außerordentlich wichtig. Gleichzeitig interessieren sich in beiden Ländern jedoch nur kleine Minderheiten ausgeprägt für das Geschehen im Nachbarland, und dieses Interesse ist in den vergangenen Jahren nicht gestiegen, sondern gesunken.