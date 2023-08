Präsident Wladimir Putins wichtigster innenpolitischer Gegner wusste schon vor dem jüngsten Urteil, was ihn erwartet. Es werde eine lange Haftstrafe, schrieb Alexej Nawalnyj am Donnerstag in einem über seine Website und soziale Medien verbreiteten Post. Eine Haftstrafe, die man „stalinistisch“ nenne. Nawalnyj vermutete angesichts der Forderung der Anklage, ihn wegen „Extremismus“ 20 Jahre in einer Strafkolonie „besonderen Regimes“ einzusperren, es würden 18 Jahre werden. Das habe aber kaum Bedeutung, da ihm noch ein Prozess wegen „Terrorismus“ bevorstehe.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Die Urteilsverkündung war für Freitagnachmittag anberaumt, mitten in der Ferienzeit. Bei aller Eskalation in der Verfolgung Nawalnyjs konnte man darin eine Kontinuität erkennen. Schon vor der Ausweitung der Repression gegen Putins Gegner im Ukrainekrieg waren Schritte gegen Nawalnyj auf periphere Zeiten gelegt worden. Das spiegelte den Umstand, dass der heute 47 Jahre alte Kämpfer gegen Korruption der einzige Oppositionelle war, der es vermochte, viele und auch junge Russen zu mobilisieren. Größere Proteste gab es noch nach seiner Festnahme vor zweieinhalb Jahren. Nawalnyj war davor im August 2020 in Deutschland wegen der Vergiftung mit dem Kampfstoff Nowitschok behandelt worden, aber in die Heimat zurückgekehrt, um seinen politischen Kampf gegen Putin fortzusetzen.