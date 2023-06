IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am 5. Juni in Wien Bild: EPA

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat eine vorläufige Entwarnung gegeben, was den Zugang des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja zu Kühlwasser betrifft. Obgleich der Wasserstand des Kachowka-Stausees am Donnerstag unter die Marke von 12,7 Metern gefallen ist, die zuvor als kritisch bezeichnet worden war, könnten die Pumpen weiterhin Kühlwasser für das Kernkraftwerk beziehen, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in der Nacht zum Freitag in Wien.

Wenn man alternative, lokale Reservoirs einbeziehe, könne die Kühlung auch bei Ausfall des Stauseewassers noch für mehrere Monate sichergestellt werden. Gleichwohl bleibe die Gesamtlage „sehr heikel und potenziell gefährlich“.

Der Staudamm ist am vergangenen Dienstag durch eine Explosion teilweise zerstört worden. Russland und die Ukraine bezichtigen einander gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. Obgleich der Damm 150 Kilometer entfernt ist, ist der Stausee des Flusses Dnipro für die Kühlung des Kraftwerks Saporischschja essenziell.

Wasserstand auf 11,7 Meter gesunken

Seit der Katastrophe am Dienstag sei der Wasserstand bis Freitagmorgen um fast fünf Meter auf 11,7 Meter gesunken, teilte der staatliche Wasserkraftwerksbetreiber derweil in Kiew mit. Angesichts des fallenden Wasserspiegels hatte der Betreiber des von russischen Truppen besetzten Kernkraftwerks zuvor gewarnt, dass der Zugang zum Kühlwasser bedroht sei.

Hingegen sagte Grossi unter Berufung auf Daten der IAEA-Mitarbeiter, die auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja als Beobachter untergebracht sind, dass der Pumpvorgang „auch dann fortgesetzt werden kann, wenn der Pegel unter die aktuelle Schwelle von 12,7 Metern fällt“.

Nach diesen Beobachtungen liege die kritische Schwelle eher bei rund elf Metern „oder darunter“. Laut den Daten des IAEA-Teams sei der Wasserstand an der Entnahmestelle für das Kernkraftwerk seit der Explosion am Staudamm um 4,1 Meter gefallen und sinke derzeit um 4 bis 7 Zentimeter pro Stunde. „Unter diesen schwierigen und herausfordernden Umständen gibt das etwas Zeit, ehe man möglicherweise auf andere Wasserquellen umstellen muss.“

Grossi: „Großes Wasserreservoir in der Nähe“

Grossi verwies auf ein „großes Wasserreservoir in der Nähe des Kraftwerks“ sowie kleinere Teiche, Kanäle und Brunnen auf dem Gelände, „die das notwendige Kühlwasser … für mehrere Monate zur Verfügung stellen können“. Grossi will kommende Woche ein weiteres Mal das größte Kernkraftwerk Europas besuchen. Die sechs Reaktoren von Saporischschja sind seit Monaten heruntergefahren, doch müssen sie ebenso wie das Abklingbecken für verbrauchte Brennstäbe laufend gekühlt werden, um eine Kernschmelze zu vermeiden.

Grossi verwies darauf, dass das Ausmaß der Zerstörung des Damms weiterhin unklar sei. Daher, so der IAEA-Chef, sei es auch nicht klar, wann und auf welchem Niveau der Wasserstand sich stabilisieren werde. Um die Lage besser einschätzen zu können, hätten die dort eingesetzten IAEA-Fachleute Zugang beantragt. Sie wollten sowohl die Stelle besichtigen, an der der Pegel gemessen wird, als auch die zum Kernkraftwerk abzweigenden Leitungen.

Das Kernkraftwerk wird über das Reservoir eines näher am Stausee gelegenen Heizkraftwerks mit Kühlwasser versorgt. Die betreffenden Orte liegen auf dem Gebiet, das die russischen Besatzungstruppen seit Frühjahr vergangenen Jahres kontrollieren.