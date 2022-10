AKW Emsland läuft weiter : Der Richtlinien-Wumms des Kanzlers

Zeigt, wo es lang geht: Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag bei der Bundeswehr in Bergen Bild: Reuters

Das ist nun wirklich ein Wumms, um einen Lieblingsbegriff des Kanzlers zu benutzen: Scholz hat mit einem Machtwort den Streit in der Ampelkoalition über die Laufzeit der letzten drei deutschen Atomkraftwerke entschieden. Sie sollen „längstens“ bis Mitte April laufen können, auch der Meiler in Niedersachsen. In einem Schreiben an die Minister Lemke, Habeck und Lindner verkündete der Kanzler unter Verweis auf seine Richtlinienkompetenz, dass dafür die gesetzliche Grundlage geschaffen werde. Das kann aber nur der Bundestag tun, woran in dem Schreiben am Ende auch noch erinnert wird. Noch ist in dieser Sache nicht aller Tage Abend.

Die Grünen müssen sich vom Schock erholen

Doch war es aus rechtlichen und technischen Gründen höchste Zeit, dass eine Entscheidung fällt. Sie ist in der Sache richtig. In der gegenwärtigen Lage auch nur eines der drei letzten verfügbaren Kernkraftwerke abzuschalten wäre energie- und außenpolitischer Irrsinn. Wie will man von den Nachbarländern, insbesondere Frankreich, im Winter tätige Solidarität verlangen, wenn man eigene Energiequellen nicht nutzt?

Die FDP, die im immer frostiger werdenden Streit mit den Grünen eine Laufzeitverlängerung noch über das nächste Jahr hinaus gefordert hatte, begrüßte die Entscheidung des Kanzlers sogleich. Mehr als dieses Zugeständnis konnte sie kaum erwarten. Die Grünen aber mussten sich erst einmal vom Schock erholen, zeigt Scholz mit seiner Entscheidung doch, dass ihm egal ist, was der Parteitag des Koalitionspartners beschlossen hat. Da hilft auch die Bestätigung des früheren Kohleausstiegs im Rheinischen Revier wenig.

Auch der niedersächsische Ministerpräsident Weil wird über die plötzliche Entscheidungsfreude seines Parteifreundes Scholz kaum erfreut gewesen sein. Aber die Wahl in Niedersachsen ist gewonnen und der Grünen-Parteitag vorbei, da konnte im Kanzleramt endlich an das große Ganze gedacht werden. Ein gutes Zeichen für den Zustand der Koalition ist es freilich nicht, dass der Kanzler schon im ersten Regierungsjahr seine Richtlinienkompetenz bemühen muss.