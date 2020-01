Die Demokratie und ihre Gegner : Der republikanische Geist

In den Krisen des Jahres 1920 war den Demokraten in Deutschland etwas bewusst, was heute noch aktuell ist: Eine gute Verfassung allein macht noch keine Demokratie.

Vor hundert Jahren, zum Beginn des Jahres 1920, machte die „Frankfurter Zeitung“ mit einem über die ganze Breite des Blattes gehenden Leitartikel auf. Er trug die Überschrift „Republikaner!“. Und er begann mit der Schilderung eines Vorfalls: Kürzlich habe sich beim führenden Chirurgen einer deutschen Universität ein dekorierter Kriegsleutnant mit zerschossenem Arm vorgestellt. Der Chirurg sei nach mehreren Operationen seine letzte Hoffnung. Denn sein Corps verweigere ihm das Burschenband, wenn er nicht auf dem Fechtboden den Nachweis seines persönlichen Mutes erbringe. Und mit seinem steifen Arm, so flehte er weinend, könne er seine Mensuren nicht schlagen.

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. F.A.Z.



„Nach fünf Kriegsjahren, nach dem Zusammenbruch Deutschlands“, so schreibt die Zeitung weiter, „nach allem, was er selbst im Felde geleistet, erlitten und getragen hatte, kam ihm so wenig wie seinen Corpsbrüdern der Gedanke, dass eine neue ernsthaftere Zeit angebrochen sei und dass nicht Schmisse auf der Backe und bunte Bänder über der Weste dem Mann seine Ehre geben, sondern allein der Wert, den er in sich selbst trägt und den nur er selbst, niemand sonst ihm bestätigen oder verweigern kann.“