Ukraine-Afrika : Afrikas Verständnis für Putin

Der Ukrainekrieg schürt die Sorgen vor einer Hungersnot in Afrika. Viele afrikanische Länder stehen trotzdem auf der Seite Russlands. Wie kann das sein?

In Äthiopien verteilen Hilfsorganisationen Lebensmittelpakete – der Krieg in der Ukraine verschärft die Versorgungskrise zusätzlich. Bild: Islamic Relief/Islamic Relief Deutschland e.V./obs

Zwanzig Millionen Tonnen Ge­treide stecken im Hafen von Odessa am Schwarzen Meer fest. Tausende Kilometer südlich, auf dem afrikanischen Kontinent, verschärft sich derweil eine Hungersnot. Weizen aus Russland und der Ukraine deckt mehr als 40 Prozent des Bedarfs in Afrika. Zwar gibt es in Afrika insgesamt genügend fruchtbare Flächen, um die Bevölkerung zu versorgen. Doch aus vielen Gründen – von schlechter Infrastruktur über geringe Produktivität und Dürren bis hin zu bewaffneten Konflikten – sind zahlreiche Länder auf Agrar- und Lebensmittelimporte angewiesen.

Wer glaubt, dass die Blockade jetzt die Wut auf den Aggressor Russland schürte, irrt. Wie sich während eines Putin-Besuchs des Vorsitzenden der Afrikanischen Union (AU), Macky Sall, zeigte, sind die afrikanisch-russischen Beziehungen weiterhin in­takt. Begriffe wie „freundschaftlich“ und „brüderlich“ fielen. Wie Wla­dimir Putin forderte Sall den Wegfall westlicher Sanktionen. Die Be­schränkungen für Banken und der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem machten es fast unmöglich, Weizen und Dünger von dort zu beziehen.