Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, hat die AfD mit Blick auf ihre Europawahlversammlung abermals kritisiert. „In einer Reihe von Äußerungen kommt ein ethnisches Volksverständnis zum Ausdruck, etwa in dem der ,Große Austausch' beschworen wird„, sagte er der ARD. „Solche Äußerungen bieten Anhaltspunkte dafür, dass hier die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für bestimmte Bevölkerungsgruppen infrage gestellt wird.“

Die AfD hatte sich zuvor gegen Kritik von Haldenwang juristisch gewehrt und in einem Eilverfahren einen Teilerfolg erzielt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz verpflichtete sich nach Angaben des Verwaltungsgerichts Köln in einer „Stillhaltezusage“, kritische Äußerungen während der AfD-Europawahlversammlung zu unterlassen. Parteichef Tino Chrupalla griff Haldenwang scharf an: „Wir vertreten hier ganz klar das Grundgesetz und Herr Haldenwang steht außerhalb genau dieses Gesetzes“, sagte er am Freitag bei der Fortsetzung der Parteiveranstaltung in Magdeburg.

Haldenwang verteidigt Kritik an der AfD

Haldenwang sagte zur ARD: „Bei der Abgabe einer Stillhaltezusage handelt es sich um ein übliches Vorgehen in derartigen Eilverfahren, um dem Gericht hinreichend Zeit für eine sachgerechte Prüfung und Entscheidung zu geben.“ Er verteidigte seine Äußerungen über die Partei: „Dies dient als Mittel einer wehrhaften Demokratie dem Zweck, die Öffentlichkeit über Bestrebungen und Verhaltensweisen zu unterrichten, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind“, sagte er. „So kann solchen Bestrebungen rechtzeitig im Wege gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzung begegnet werden.“

Haldenwang hatte zuvor kritisiert, dass Vertreter des ehemaligen gemäßigteren Lagers der AfD bei der Europawahlversammlung so gut wie keine Rolle mehr gespielt hätten: „Vielmehr äußerten diverse Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien.

Chrupalla sagte der dpa in Magdeburg, die AfD werde das Gerichtsverfahren fortführen. „Wir halten daran fest“, sagte der Parteichef. „Es wird dann nach dem Parteitag, nach dem Wochenende, auch eine Entscheidung geben des Gerichts.“ Er nannte Haldenwangs Äußerungen einen „Eingriff in die Entscheidungsfindung der Delegierten“. Das sei „ganz klar rechtswidrig“.