AfD und Verfassungsschutz : Zwischen Extremen

Der Verfassungsschutz muss aufpassen, dass er nicht von einem Extrem ins andere fällt. Noch unter seinem Präsidenten Maaßen, dessen Stellvertreter der jetzige Präsident Haldenwang war, warnte die Behörde mehr oder weniger durch die Blume vor Entwicklungen nicht fern von einem „Großen Austausch“. Heute spielt Haldenwang den rasenden Chefkommentator der AfD, und die Partei gibt sich alle Mühe, ihn nicht zu enttäuschen.

Staatlich umgelenkter Meinungskampf

Doch über der Empörung steht das Gesetz. Dem Verfassungsschutz ist das Sammeln von Informationen aufgegeben sowie die Information darüber. Er ist nicht dazu berufen, fortlaufend (partei)politische Ein­schätzung­en kundzutun. Auch die Mitglieder der Bundesregierung sind gehalten, das Gebot der Chancengleichheit der Parteien zu wahren.

Das musste schon Bundeskanzlerin Merkel erfahren, und das gilt auch für das Staatsoberhaupt. Auch wenn es vielen schwerfällt: Das Grundgesetz setzt auf die freie Auseinandersetzung, auf einen staatlich umgelenkten Meinungskampf. Das setzt faire Bedingungen voraus, aber auch Grenzen.

Der Präsident des Verfassungsschutzes hat sich jetzt aus gutem Grund verpflichtet, zeitweise zu verstummen. Seine Behörde ist kein Gericht und verkündet auch keine letzten Weisheiten. Das Amt unterliegt vielmehr gerichtlicher Kontrolle und sollte sich anhand der bisherigen Erfahrungen mäßigen.

Aber die AfD sollte nicht triumphieren. Umfragen, Wahlerfolge und lokale Bruderschaften in allen Farben entbinden nicht von der Pflicht, die Fundamente der freiheitlichen Ordnung zu achten. Verschwörungstheorien sind nicht per se verfassungsfeindlich. Nationales Denken als solches verstößt auch nicht gegen das Grundgesetz, das ja eine nationale Verfassung ist, die sich der europäischen Einigung verpflichtet hat und für die die Menschenwürde unantastbar ist. Wenn sich die AfD also nicht klar von Gewalt, Rassismus und Umsturzplänen abgrenzt, dann ist sie ein Fall – nicht nur für den Verfassungsschutz.