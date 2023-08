Der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca ist nach eigenen Angaben in der Nacht von Samstag auf Sonntag angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Wie die AfD am Montag in einer Pressemitteilung erklärt, sei der 35 Jahre alte Vorsitzende der Augsburger AfD und Landtagskandidat nach einer Grillfeier in Augsburg-Oberhausen auf dem Heimweg bei der Begegnung mit einer Gruppe junger Männer attackiert und niedergeschlagen worden. Nach Angaben Jurcas habe es sich um „Südländer“ gehandelt – und damit seien nicht Italiener oder Spanier gemeint.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Die Polizei teilte mit, dass gegen fünf Uhr ein Notruf eines 35 Jahre alten AfD-Politikers bei ihr eingegangen sei. Nach den Schilderungen des Mannes seien er und sein 32 Jahre alter Begleiter von zwei unbekannten Personen angesprochen worden. Er sei dabei von einer der beiden unbekannten Personen unvermittelt in das Gesicht geschlagen worden. Der AfD-Politiker sei dadurch verletzt worden, wobei er gegenüber der Polizei die Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung verneint habe.

Die unbekannten Personen hätten sich in unbekannte Richtung entfernt. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ mit Berufung auf Jurca berichtet, wurde er später doch im Krankenhaus behandelt. Die Zeitung berichtet auch von Aussagen Jurcas, wonach er – am Boden liegend – getreten worden sei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

AfD beklagt „Hetze“

Wie die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag mitteilte, war der Hintergrund des mutmaßlichen Angriffs auf Jurca „offenbar seine Tätigkeit für die AfD“. Laut Jurcas Beschreibung des Tathergangs sei er aus einer Gruppe junger Männer heraus auf seine Kandidatur angesprochen und als er diese bejahte, sofort niedergeschlagen worden.

Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Gerd Mannes, zeigte sich „über diesen feigen und brutalen Angriff auf Andreas Jurca schockiert“. Leider häuften sich solche Taten in den vergangenen Jahren. Sie seien „eine Folge der ständigen Hetze gegen die AfD“.

Von Ministerpräsident Söder stamme das böse Wort, er bekämpfe die AfD „aufs Blut“. Kürzlich, sagt Mannes, habe „sogar der Bundespräsident ‚keine mildernden Umstände’ für AfD-Wähler gefordert, und die bayerische Landtags­präsidentin Ilse Aigner hat mit der Parole ‚Wehret den Anfängen!’ eine Vergleichbarkeit von AfD und Nationalsozialisten angedeutet.“ Er fordere „alle politischen Repräsentanten und Kommentatoren dazu auf, endlich demokratische Grundprinzipien zu akzeptieren.“