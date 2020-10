Ärzte gegen Wissenschaftler : Was ist die richtige Waffe gegen das Virus?

Am Ende soll es Barack Obama richten. Der frühere Präsident der Vereinigten Staaten gewann das Rennen um das Weiße Haus vor zwölf Jahren mit einer Kampagne, deren Botschaft im Kern aus drei Worten bestand: Yes, we can. Ganz einfach, ganz prägnant. „So sollte auch unsere Strategie sein“, heißt es in einem Positionspapier, das eine Gruppe von Medizinern kürzlich vorgestellt hat. „Wir wollen und müssen die Menschen mitnehmen, ihnen Mut machen.“

Es geht den Autoren nicht um ein Mandat, es geht um Corona. „Evidenz- und Erfahrungsgewinn im weiteren Management der Covid-19-Pandemie berücksichtigen“, lautet der Titel. Geschrieben haben es die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) sowie der Bonner Virologe Hendrik Streeck und Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Mehrere Ärzteverbände unterstützen das Papier.

Die Forderung läuft im Kern darauf hinaus, dass die Pandemie auch ohne einen Lockdown bewältigt werden müsse. Man dürfe die Infektionszahlen nicht „um jeden Preis“ senken, heißt es. Schon jetzt würden andere wichtige Behandlungen ausgelassen, die Menschen litten unter der sozialen Isolation. „Die Unterzeichner fordern die Politik auf, sich auf eine Auswahl von Maßnahmen zu konzentrieren, die möglichst direkt und spezifisch den Schutz der Bevölkerungsgruppen in den Mittelpunkt stellen, für die ein hohes Risiko schwerer Krankheitsverläufe besteht“, lautet die Forderung. In Pflegeheimen und Krankenhäusern soll Besuch möglich sein, wenn ein Corona-Schnelltest negativ ausfällt. Zudem brauche es ein System der Nachbarschaftshilfe für Alte und Kranke, die sich zu Hause in die Isolation begeben.

Mehr zum Thema 1/

Die Autoren haben ihr Papier am Mittwoch vorgestellt. Jenem Tag also, an dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer darüber berieten, wie sie mit den massiv steigenden Infektionszahlen umgehen sollen. Am Tag zuvor hatte die Regierenden schon ein anderer Appell von Wissenschaftlern erreicht – allerdings gingen deren Forderung in die entgegengesetzte Richtung. Unter dem Titel „Es ist ernst“ wandten sich die Präsidenten von Deutscher Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina an die Öffentlichkeit.

Das Papier liest sich als eine Aufforderung an die Regierenden, „jetzt klare Entscheidungen“ zu treffen. Gemeint war ein Lockdown, auch wenn der Begriff nirgends fällt. Gesundheitsämter seien außerstande, die Kontakte von Infizierten noch nachzuverfolgen. „Um diese Nachverfolgung wieder zu ermöglichen, müssen Kontakte, die potentiell zu einer Infektion führen, systematisch reduziert werden“. Es reiche nicht aus, die Kontakte nur um die Hälfte zu verringern. Nötig sei eine Reduktion auf ein Viertel. Andernfalls würden die Sterbezahlen von Mitte November an deutlich in die Höhe schnellen.

Es kam nicht überraschend, dass Merkel und die Länderchefs letztlich der Argumentation der Forschungsgemeinschaften folgten und nicht dem Appell der Mediziner. Bereits vor der entscheidenden Sitzung am Mittwoch wurde deutlich, dass die Bundeskanzlerin eine entschlossene Reaktion in Gestalt eines Lockdowns vorzog. Am Donnerstag begründete sie diese Haltung noch einmal öffentlich im Bundestag. Ginge die Entwicklung der Infektionszahlen so weiter, sagte sie, wäre die Intensivmedizin schon bald überfordert. Kontakte müssten massiv reduziert werden, sagte sie und nannte die in dem Papier der Forscher referierte Marke von 75 Prozent weniger Kontakten. Eine populistische Verharmlosung der Pandemie dagegen „wäre unverantwortlich“.

Wirtschaftliche Interessen der Ärzteverbände

Unterdessen hat sich Unmut unter einigen Ärzteverbänden geregt, die mit dem Papier der Kassenärzte sowie der beiden Virologen Streeck und Schmidt-Chanasit nicht einverstanden sind. Zu den Unterstützern gehört unter anderem der Spitzenverband der Fachärzte Deutschlands (Spifa), der wiederum aus mehreren Einzelverbänden besteht. Einer dieser Verbände, der Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA), rügt das Vorgehen des Spifa.

Verbandspräsident Götz Geldner distanzierte sich am Donnerstag von dem Papier. „Wir können uns eine große Welle von Covid-19-Patienten nicht erlauben, wir stehen jetzt schon mit dem Kinn im Wasser, deshalb gibt es zur Einschränkung von Kontaktmöglichkeiten derzeit keine Alternative“, sagte Geldner der F.A.Z. Sein Verband sei vor der Veröffentlichung des kritischen Papiers vom Spifa weder gefragt, noch in Kenntnis gesetzt worden. „Wir distanzieren uns von dem vermittelten Eindruck, dass wir dieses Positionspapier unterstützen.“ Auch die Schwesterorganisation des BDA, die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, lehnt das Papier ab.

Hinter den abweichenden Auffassungen zum Umgang mit der Pandemie stecken auch unterschiedliche wirtschaftliche Interessen. Der Spifa setzt sich dafür ein, die Verdienst- und Existenzbedingungen niedergelassener Ärzte durch bestimmte Vertragsmodelle zu verbessern. Hauptgeschäftsführer des Verbands ist der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete Lars Lindemann. Dem Bonner Virologen Hendrik Streeck und dem KBV-Vorstand Andreas Gassen wird ferner ein guter Draht zur FDP-Führung nachgesagt. Der Vorstandsvorsitzende der Spifa, Dirk Heinrich, weist die Kritik der Intensivmediziner und Anästhesisten zurück: „Wir sind nicht gegen die Maßnahmen der Bundesregierung, wir fordern nur eine langfristige Strategie.“ Dass das Positionspapier am selben Tag vorgestellt worden sei, an dem die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten über den Lockdown verhandelt habe, sei im Übrigen „reiner Zufall“ gewesen. Auch die Nähe zu Auffassungen der FDP sei „reiner Zufall“.