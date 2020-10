Ärzte gegen Wissenschaftler : Was ist die richtige Waffe gegen das Virus?

Am Ende soll es Barack Obama richten. Der frühere Präsident der Vereinigten Staaten gewann das Rennen um das Weiße Haus vor zwölf Jahren mit einer Kampagne, deren Botschaft im Kern aus drei Worten bestand: Yes, we can. Ganz einfach, ganz prägnant. „So sollte auch unsere Strategie sein“, heißt es in einem Positionspapier, das eine Gruppe von Medizinern kürzlich vorgestellt hat. „Wir wollen und müssen die Menschen mitnehmen, ihnen Mut machen.“

Es geht den Autoren nicht um ein Mandat, es geht um Corona. „Evidenz- und Erfahrungsgewinn im weiteren Management der Covid-19-Pandemie berücksichtigen“, lautet der Titel. Geschrieben haben es die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) sowie der Bonner Virologe Hendrik Streeck und Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Mehrere Ärzteverbände unterstützen das Papier.