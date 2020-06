Abschied aus Bayern : Benedikt XVI. auf dem Rückweg nach Italien

Aktualisiert am

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. am Montag am Flughafen München auf dem Weg zu seinem Flugzeug. Bild: dpa

Nach seinem fünftägigen Besuch in Regensburg befindet sich der emeritierte Papst Benedikt XVI. (93) auf dem Rückflug. Am Montag kurz vor 12.00 Uhr startete er mit einer Maschine der italienischen Luftwaffe vom Münchner Flughafen und befindet sich inzwischen bereits über Italien. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verabschiedete das frühere Kirchenoberhaupt persönlich am Rollfeld und gab ihm einen Geschenkkorb mit bayerischen Spezialitäten mit. Benedikt XVI. habe seiner Freude über den Besuch Ausdruck verliehen und Bayern Gottes Segen gewünscht, teilte die Staatskanzlei mit.

Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz schickte von Berlin aus einen Abschiedsgruß. „Wir sind mit Ihnen im Glauben vereint, auch in schweren Stunden“, heißt es in dem Brief der Bischöfe. Der Besuch habe gezeigt, wie wichtig Benedikt XVI. die Begegnung mit seinem Bruder Georg Ratzinger (96) gewesen sei. Der frühere Regensburger Domkapellmeister ist schwer krank.

Es war die erste Auslandsreise von Benedikt XVI. nach seinem Rücktritt vor sieben Jahren. Dafür hatte er sich die Zustimmung seines Nachfolgers Papst Franziskus eingeholt.