Studien über Ausgangssperren : Abends nur noch drinnen?

Wer zum Jahreswechsel in Frankreich eine private Feier plante, dachte über die Gästeliste besser zweimal nach. Denn eines war klar: Vor sechs Uhr morgens würde man die Partybesucher nicht mehr loswerden. Es herrschte eine nächtliche Ausgangssperre ab 20 Uhr. So manche Party mag da eine gewisse Zähigkeit entwickelt haben, zumindest wenn man nicht das Risiko eines Bußgeldes von 135 Euro eingehen wollte. Dass die Maßnahme private Feiern vermieden hätte, wie es eigentlich beabsichtigt war, scheint dagegen unwahrscheinlich — selbst in den Zeitungen waren Empfehlungen zu lesen, bei den Gastgebern notfalls zu übernachten.

Trotzdem setzt Frankreich immer wieder darauf, seinen Bürgern die nächtliche Mobilität zu verbieten. In vielen Departements ist die jüngste Ausgangssperre seit Oktober in Kraft. Aber ist es epidemiologisch wirklich sinnvoll, die Bevölkerung nachts in die eigenen vier Wände zu zwingen? Die grundsätzliche Motivation ist klar: Nächtliche Mobilität ist mit einiger Wahrscheinlichkeit mit privaten Treffen über den eigenen Haushalt hinaus verbunden. Diese lassen sich per Ausgangsbeschränkung relativ einfach verhindern, ohne dass tagsüber berufliche Mobilität betroffen ist. Gleichzeitig ist aber nicht offensichtlich, dass diese massive Freiheitseinschränkung einen ausschlaggebenden Effekt auf das Infektionsgeschehen hat.

Die französischen Ausgangssperren wurden mittlerweile in verschiedenen wissenschaftlichen Studien analysiert. Deren Lektüre lässt den Leser allerdings eher verwirrt zurück. Eine Preprint-Studie von Wissenschaftlern der Universität Aix-Marseille kommt zu dem Ergebnis, dass das Infektionsgeschehen durch die Ausgangssperren deutlich gebremst werden konnte. Insbesondere für die Altersgruppe der über Sechzigjährigen habe dies gegolten. Eine andere im „Journal of Infection“ nur kurz skizzierte Modellierungsstudie will dagegen für die Beschränkungen in Toulouse im Januar das Gegenteil gefunden haben: Die Zirkulation des Virus sei so eher gefördert worden, mutmaßlich weil sich mehr Menschen in den verkürzt geöffneten Läden getroffen hätten. Eine eindeutige Aussage zur Wirksamkeit von Ausgangsbeschränkungen lässt sich aus diesen und anderen Arbeiten nicht ableiten, auch nicht, wenn man Studien aus anderen Ländern mitberücksichtigt.

Was hier funktioniert, kann da scheitern

Ein Stück weit liegt das in der Natur der Sache. Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie werden fast immer im Paket oder zumindest kurz nacheinander eingeführt. Den Effekt auf das Infektionsgeschehen daraufhin einzelnen Maßnahmen zuzuschreiben ist methodisch überaus kompliziert. Gleichzeitig hängt deren Wirkung stark von den zu einem Zeitpunkt jeweils herrschenden Bedingungen ab: Die individuelle Einschätzung der aktuellen Gefahrenlage und die Bereitschaft, Maßnahmen auch wirklich zu befolgen, spielen eine wichtige Rolle für deren Erfolg oder Misserfolg. Was in einem Land zu einem Zeitpunkt funktioniert, mag woanders scheitern. Wissenschaftler versuchen, diesen Herausforderungen auf verschiedene Weise zu begegnen: durch die Nutzung von Modellen etwa, mit denen Infektionszahlen unter bestimmten Annahmen mit Maßnahmen in Verbindung gesetzt werden können. Durch den statistischen Vergleich des Infektionsgeschehens in vielen verschiedenen Ländern oder Regionen, in denen verschiedene Maßnahmen unterschiedlich eingesetzt und kombiniert wurden. Oder auch durch ganz konkrete Untersuchungen des Verhaltens der Bürger, etwa indem Mobilitätsdaten genutzt werden. Trotz allem gilt: Eine Verallgemeinerung der Ergebnisse bleibt schwierig.