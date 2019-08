80 Jahre Zweiter Weltkrieg : Der Frieden ist kein Naturzustand

Am 1. September 1939 marschierten deutsche Truppen in Polen ein Bild: dpa

Wer junge Deutsche an einer Straßenkreuzung in Frankreich fragt, ob sie lieber einen Bunker der Maginot-Linie besichtigen oder einen McDonald’s aufsuchen wollen, braucht sich über die Antwort nicht zu wundern. Der Zweite Weltkrieg ist für die dritte und vierte nach ihm geborene Generation fast schon so tief in der Vergangenheit versunken wie der Dreißigjährige Krieg. Das Europa, das diese Generationen kennen, ist ein Paradies des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands – verglichen jedenfalls mit dem Europa ihrer Großväter und Urgroßväter. Dass zwei europäische Kulturnationen sich vor acht Jahrzehnten mit mannsgroßen Granaten beschossen, wie sie im elsässischen Fort de Schoenenbourg dreißig Meter unter der Erde ausgestellt werden, ist für deutsche und französische Jugendliche eine ebenso groteske Vorstellung wie der damalige Wahn, eine „Herrenrasse“ brauche „Lebensraum“ im Osten.

Wer das als Geschichtsvergessenheit geißelt, läuft Risiko, sich diesem Vorwurf selbst auszusetzen. Denn dass Deutsche und Franzosen sich nicht mehr argwöhnisch als „Erbfeinde“ beäugen, ist nach dem 8. Mai 1945 nicht so unaufhaltsam vom Himmel gefallen wie zuvor sechs Jahre lang die Bomben. Jahrzehntelang haben Politiker und einfache Bürger daran gearbeitet, Verhältnisse in Europa zu schaffen und zu sichern, die unbekümmert genossen werden können. Den Frieden zur Selbstverständlichkeit zu machen war das überragende Ziel der europäischen Einigung. Es ist, trotz aller Krisen, erreicht worden.

Auch im Osten, wo die nationalsozialistische Vernichtungsmaschinerie wütete wie nirgends sonst, gab es schon im Kommunismus Aussöhnungsinitiativen, etwa den Brief der polnischen Bischöfe vom November 1965. In der Breite konnte die Versöhnungsarbeit aber erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Gang kommen. Diese Ungleichzeitigkeit macht sich immer noch bemerkbar, was nicht zuletzt die Reparationsforderungen aus Warschau belegen.

Nationaler Egoismus ist wieder im Angebot

Achtzig Jahre, nachdem Hitler mit dem Überfall auf Polen endgültig die Pforten der Hölle öffnete, gibt es also viele Gründe für Zufriedenheit – aber auch Anlass zur Sorge. Denn der Frieden ist kein Naturzustand, auch in Europa nicht, selbst wenn die einzigartig lange Periode, in der sich die Bewohner dieses Kontinents nicht an die Gurgel gingen, darüber hinwegtäuschen mag. Darin aber liegt keine geringe Gefahr.

Denn nicht nur teuflische Gestalten wie Hitler und Stalin können ihre und andere Länder in Krieg und Elend stürzen. Selbst gekrönten und miteinander verwandten Schlafwandlern gelang das schon. Voraussetzung dafür war in beiden Fällen die mehr oder minder ausgeprägte Bereitschaft der Völker, ihren Führern und deren Vorstellungen zu folgen, so haarsträubend sie aus heutiger Sicht wirken mögen. Damals aber galten sie als zeitgemäß, gar „modern“.

Und welches Gedankengut beherrscht unsere Zeit? Nicht mehr allein die Vorstellung, dass die Nationen miteinander mehr erreichen als gegeneinander, im Handel wie in der Sicherheitspolitik. Nationaler Egoismus („America first“), Chauvinismus und Revisionismus (Krim) sind wieder im Angebot und werden rege nachgefragt. Staaten sollen abermals „groß“ gemacht werden. Verachtung der Demokratie geht einher mit der Verehrung „starker“ Männer. Sie bekommen Applaus von ihren Anhängern, wenn sie lügen und andere beleidigen, Personen wie ganze Länder.

Wahrscheinlich wird aus Höcke kein Hitler 2.0

Diese Unkultur ist noch nicht auf das Niveau der frühen dreißiger Jahre gesunken. Doch wer sich fragt, wie die damaligen, zunächst schleichenden Fanatisierungsprozesse in Gang kommen konnten, dem liefert die Verrohung und Entgrenzung des politischen Diskurses in der Gegenwart durchaus schon Anschauungsmaterial.

Reift der Hass lange genug, muss er sich irgendwie entladen. Schon jetzt ist die Wut kein knappes Gut mehr. Doch skrupellose Politiker schüren sie und ihre Schwester, die Angst, noch, denn sie funktionieren bestens als Mobilisierungs- und Bindemittel. Wahrscheinlich wird aus Höcke kein Hitler 2.0 mehr werden, obwohl auch der Österreicher bescheiden anfing, als Postkartenmaler. Doch tragen selbst Randfiguren wie der Flügelmann der AfD zur Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas bei, von mächtigen Staatsmännern wie Trump ganz zu schweigen. Der setzt mit seiner Politik neue Negativstandards in der politischen Kultur des Westens, unterstützt von der Macht der Gewöhnung.

Umso wichtiger ist es, dass Europa ein Kontinent der Vernunft, der Mäßigung und des Ausgleichs bleibt. Hier müsste man auch achtzig Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs noch am genauesten wissen, in welche Abgründe nationalistische Verblendung führen kann – auf vielen Wegen. Geschichte mag sich nicht wiederholen, doch ihre ewigen Themen kehren wieder, in neuen Variationen und Kleidern. Sind wenigstens die Nationen des Westens aus unermesslichem Schaden so klug geworden, sich nicht noch einmal in eine Spirale der Konfrontation hineinziehen zu lassen? Dann müssten sie einer Devise folgen, die in den dreißiger Jahren nicht nur in Deutschland fatalerweise zu oft ignoriert wurde: Wehret den Anfängen!