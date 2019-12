5G-Netz : Die Entwürfe liegen schon in der Schublade

Dass es einen „Huawei-Aufstand gegen Merkel“ gegeben habe, wie eine Boulevard-Zeitung im November geschrieben hatte, war mächtig übertrieben. Die Bundesregierung und das Parlament sind sich in vielen Punkten, die den Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland betreffen, einig. Das gemeinsame Ziel ist es, den Mobilfunkstandard so gut wie möglich gegen Einflussnahme aus dem Ausland, Sabotage und Spionage zu sichern. Über den richtigen Weg allerdings gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Das 5G-Netz soll möglichst schnell aufgebaut werden, der gesetzliche Rahmen dafür ist aber noch nicht abgesteckt.

An Vorschlägen mangelt es nicht. Die CDU hat auf ihrem Parteitag einen Beschluss zu den Sicherheitsanforderungen im 5G-Netz gefasst. Die Unionsfraktion arbeitet an einem Antrag, die Fraktionen von SPD und FDP haben ihren bereits verabschiedet. Auch die Grünen haben sich mit dem Thema befasst, ihr Antrag über die „Integrität digitaler Infrastrukturen“ wurde am Freitag im Bundestag debattiert. Dabei zeigte sich abermals, dass es im Parlament viel Sympathie für eine sogenannte „politische Entscheidung“ gibt. Damit ist die Möglichkeit gemeint, einen Anbieter aufgrund von Sicherheitsbedenken vom Aufbau des Kernnetzes in Deutschland auszuschließen.

In der Bundesregierung ist man in diesem Punkt zurückhaltend. Doch nun deutet sich die Bereitschaft an, auf die Fraktionen zuzugehen. Im Bundesinnenministerium gibt es für den Fall, dass man sich auf diese Lösung einigt, sogar schon Überlegungen, wer die Entscheidung über den Ausschluss eines Anbieters treffen soll. Dem Vernehmen nach will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Verantwortung nicht in die Hände eines einzelnen Ministers legen, auch nicht in seine eigenen, sondern ein Gremium dafür schaffen. Es könnte sich etwa an der Struktur des Bundessicherheitsrates orientieren, der die Entscheidungen über Rüstungsexporte trifft.

Nun wolle man hier auch zügig vorangehen, heißt es. Schließlich soll das 5G-Netz so schnell wie möglich für die Wirtschaft und die Bürger zur Verfügung stehen. Zudem ist die Legislaturperiode bereits ein gutes Stück vorangeschritten. Im zweiten Halbjahr 2020 wird Deutschland mit der Ratspräsidentschaft befasst sein, danach dürfte es mit dem Bundestagswahlkampf losgehen, wenn die Bundesregierung so lange durchhält. Daher müsse, so heißt es in Berlin, möglichst schnell im neuen Jahr eine Einigung erzielt werden.

Entwürfe für die Novelle des Telekommunikationsgesetzes und das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 liegen schon seit Monaten in der Schublade. Sie geben die bisherige Position der Bundesregierung wider. Sie setzte darauf, Anforderungen für die technologische Sicherheit zu definieren. Hier gibt es zwei Schritte. Zum einen sollen die technischen Voraussetzungen für alle Beteiligten am Netzaufbau definiert werden. Dafür haben die Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Bundesdatenschutzbeauftragte den Sicherheitskatalog für den Betrieb von Telekommunikationsnetzen überarbeitet.

Verabredung zwischen zwei privaten Akteuren

Dort heißt es nun unter anderem, dass sicherheitsrelevante Komponenten nur eingesetzt werden dürfen, wenn sie überprüft und durch das BSI zertifiziert wurden. Dieser Katalog soll nach den Plänen der Bundesregierung durch eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes verpflichtend werden. Die Hersteller müssten dann beweisen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.