Pflegeheime in Corona-Krise : „Ich gebe meine Mutter nicht auf“

Demente Menschen verstehen kaum, was das für eine Krise ist, die ihre Liebsten fernhält und hinter Masken verbirgt. Sie vereinsamen, weinen, sind verwirrt. Nicole Stern kämpft dagegen an.

Als Karin Stern eines Tages vor dem Kurhaus in Wiesbaden gefunden wurde, in der Tasche zwei Kartoffeln, eine Unterhose und einen Strickhandschuh, da wusste ihre Tochter Nicole Stern, dass es so weit war. Es war zu gefährlich, ihre Mutter ohne 24-Stunden-Betreuung zu Hause zu lassen.

Es hatte sich abgezeichnet. Nachdem Nicole Stern ihre Mutter vor 18 Jahren aus dem Umland nach Wiesbaden geholt hatte, um sich besser um sie kümmern zu können, ging es langsam los. Anfangs sperrte sie immer die Türen in ihrer Wohnung zu. Dann vertraute sie ihrer Tochter an, dass sie Angst vor den Russen in den Bäumen hätte. Es gab keine Russen in irgendwelchen Bäumen. Ein Kriegstrauma, sagt Stern. „Ich habe da ein schauspielerisches Talent entwickelt. Bin immer ins Nebenzimmer und habe gesagt: Ah, Polizei. Gut, dass Sie da sind. Holen Sie bitte die Russen von den Bäumen.“ Das habe ihre Mutter beruhigt. Als sie dann jedoch eines Tages verschwand und erst abends von der Polizei nahe dem Kurpark wiedergefunden wurde, musste Stern einen Heimplatz für ihre demenzkranke Mutter suchen.