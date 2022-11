Mario Furlanello : Das ist die perfekte Paella

Aktualisiert am

Immer gut vorbereitet: Mario Furlanello in seinem Restaurant „Bornheimer Ratskeller“ in Frankfurt Bild: Wonge Bergmann

Herr Furlanello, was ist eine perfekte Paella?

Jacqueline Vogt Ressortleiterin der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Eine Paella ist ein Gericht, bei dem es darum geht, dass der Reis richtig gut schmeckt. Alles andere, was noch drin ist, ist im Grunde Nebensache und nur dazu da, dem Reis Geschmack zu geben. Und dann ist wichtig, was in Spanien Socarrat heißt, die knusprige Schicht zwischen Reis und Pfannenboden.

Sie müssen es wissen. Unlängst haben Sie in Spanien, beim „Concurs Internacional de Paella Valenciana“, einem sehr strengen Wettbewerb zum Erhalt der traditionellen valencianischen Paella, den dritten Platz belegt. Wie kam es dazu?