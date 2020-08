Parteitag der Demokraten : Obama teilt gegen Trump aus

Der frühere amerikanische Präsident Barack Obama hat dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump Versagen vorgeworfen. „Donald Trump ist nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht kann. Und die Folgen dieses Versagens sind schwerwiegend“, sagte Obama bei seiner Rede auf dem virtuellen Parteitag der Demokraten am Mittwochabend (Ortszeit) von Philadelphia. Obama sprach mit Blick auf die Wahl am 3. November eine düstere Warnung aus: „Diese Regierung hat gezeigt, dass sie unsere Demokratie niederreißen wird, wenn das nötig ist, um zu gewinnen.“

In vergangenen Jahren habe sich Trump nicht an die Arbeit gemacht, nicht versucht, eine gemeinsame Basis zu finden und keinerlei Interesse gezeigt, irgendwem außer sich selbst und seinen Freunden zu helfen. Obama sagte, Trump „behandele die Präsidentschaft nur als eine weitere Reality-Show, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, nach der er sich sehnt.“ Die Folgen seien schwerwiegend: „170.000 Amerikaner sind tot. Millionen von Jobs sind weg. Unsere niederträchtigsten Triebe entfesselt, unser stolzer Ruf in der ganzen Welt beschädigt und unsere demokratische Institutionen bedroht wie nie zuvor.“

„Keine normale Zeit“

Obama hat sich mit Kritik an seinem Nachfolger bislang zurückgehalten. Generell ist es nicht üblich, dass ein ehemaliger Präsident den Amtsinhaber scharf kritisiert. Er verteidigte seine Attacke: „Es ist keine normale Zeit. Also möchte ich heute Abend so deutlich, wie ich kann, darüber sprechen, was bei dieser Wahl auf dem Spiel steht.“ Es gehe um die Demokratie, warnte Obama. Was in den kommenden 76 Tagen passiere, werde sich auf die folgenden Generationen auswirken.

Obama warb für den demokratischen Herausforderer Trumps, seinen ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden, sowie dessen Vizekandidatin Kamala Harris. Er rief während seiner Rede die Amerikaner mehrfach eindringlich auf, ihre Stimme abzugeben. Dieser Präsident hoffe, es den Wählern so schwer wie möglich zu machen, wählen zu gehen, denn so bleibe er an der Macht, spielte Obama auf Trumps Kritik zur Briefwahl an. „Aber so schwindet eine Demokratie – und das dürfen wir nicht zulassen. Heute Abend bitte ich Sie, an die Fähigkeit von Joe und Kamala zu glauben, dieses Land aus dunklen Zeiten herauszuführen und es besser wieder aufzubauen.“

Kamala Harris offiziell nominiert

Im Anschluss nominierten die Demokraten die Senatorin Harris offiziell zur Vize-Kandidatin. Biden war bereits am Dienstag offiziell als Präsidentschaftskandidat der Demokraten nominiert worden.

In ihrer Rede, der bislang wichtigste in ihrer politischen Karriere, warb Harris mit einer Botschaft der Hoffnung und Einheit für die Wahl von Biden. „Wir müssen einen Präsidenten wählen, der etwas anderes, etwas Besseres bringt“, sagte Harris. „Einen Präsidenten, der uns alle – Schwarze, Weiße, Latinos, Asiaten, Indigene – zusammenbringt, um die Zukunft zu erreichen, die wir uns gemeinsam wünschen.“