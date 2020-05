Newsletter für Deutschland : Normal ist das nicht

Sie war nicht vergessen, aber seltsam fremd kam sie einem vor: die Normalität. Schon gestern, als die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten zusammensaßen, um über die Corona-Lockerungen zu beraten, ging es auf den Straßen belebter zu, auf dem nahegelegenen Spielplatz tobten wieder Kinder, und kleinere Grüppchen standen im Park mit dem Weiher beieinander, wo sich sonst nur die Stockentenpaare herzlich wenig um das Abstandsgebot scherten. Allerdings waren auch einige (unzuverlässige Stichprobe im eigenen Wohnort) vor allem jüngere Leichtsinnige dabei, die sich schon wieder in engeren Grüppchen in der Sonne fläzten. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die vom Bund und den Ländern beschlossenen Lockerungen nicht doch schon zu früh kommen, hier lesen Sie die Pläne der einzelnen Bundesländer. Leichte Skepsis, trotz aller Freude über die wiederkehrende Normalität.

Das Ganze sieht jedenfalls so aus, als konnte sich die vorsichtige Kanzlerin gegen die drängelnden Ministerpräsidenten, vor allem gegen Armin Laschet in NRW, der auch in dieser Frage immer einen liberaleren Schritt voraus ist, nicht wirklich durchsetzen. Immerhin: Es gibt eine Notfallsicherung, falls der Wagen am Berg wieder zurückrollt: Steigt die Zahl der Neuinfektionen regional über ein bestimmtes Maß, können einzelne Freiheiten kassiert werden. Aber die Zeit der deutschlandweiten Regelungen, mit Ausnahme des Kontaktverbots, scheint vorerst vorbei. Dass an die Stelle der staatlichen Krisenintervention nun ein Stück weit stärker die Eigenverantwortung der Bürger tritt, darauf weist Jasper von Altenbockum hin: „Lockerung heißt nicht weniger, sondern mehr Verantwortung“. Ob allerdings alle dafür reif sind? Im Bundestag geht es heute auch um Corona-Hilfen im Kulturbereich für Studierende und beim Elterngeld.