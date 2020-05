Newsletter für Deutschland : Kein 8. Mai wie jeder andere

Das Coronavirus macht vor nichts und niemandem halt. Wenn an diesem Freitag die Welt dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Sieg über Hitler-Deutschland gedenkt, wird vieles anders sein als sonst. Zwar werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel an der traditionellen Kranzniederlegung für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft teilnehmen. Aber über allem steht das Gebot, Abstand zu wahren. Queen Elizabeth II. wird sich in einer Fernsehansprache an das britische Volk wenden, der französische Präsident Emmanuel Macron wird die Zeremonie am Pariser Triumphbogen ohne Publikum vollziehen und in Russland fällt 75 Jahre nach Kriegsende sogar die große Militärparade aus. Die Pandemie stellt die Menschheit vor die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, zitiert F.A.Z-Herausgeber Berthold Kohler die Kanzlerin in seinem Leitartikel. Wie schlimm kann es werden? „Diese Krise hat, im Guten wie im Schlechten, das Potential, die Welt zu verändern wie keine vor ihr seit 1945“, lautet Kohlers Fazit. Vor Deutschland brauche sich heute niemand mehr fürchten – aber um Europa müsse man sich Sorgen machen.

Dieser Ansicht ist auch EU-Handelskommissar Phil Hogan. Im Gespräch mit unserem Brüsseler Korrespondenten Hendrik Kafsack warnt der Ire vor den lauter werdenden Rufen nach einer Abkehr von der Globalisierung in der Corona-Krise. Das könne sich die Union gar nicht leisten. „Es wäre idiotisch, jetzt nach innen zu schauen“, lautet seine klare Botschaft an alle Globalisierungsgegner. Und von seinen britischen Nachbarn vermisst Hogan mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen den nötigen Willen: „So wie die Verhandlungen laufen, werden wir es nicht schaffen, bis Ende Oktober eine Einigung hinzubekommen.“ Armes Europa.