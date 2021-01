Newsletter für Deutschland : Eine mächtige Binnen-Opposition

In einer Welt, in der die Dinge liefen, wie Friedrich Merz es sich wünscht, wäre der unterlegene Kandidat für den CDU-Vorsitz jetzt trotzdem an einem (Etappen-)Ziel. Er wäre Wirtschaftsminister im Kabinett Merkels, der er seit langem in innigster Abneigung verbunden ist; von Armin Laschet und der Kanzlerin mit größtem Widerwillen eingebunden als Zugeständnis an den konservativen Parteiflügel – und an die 466 Delegierten, die auf dem Online-Parteitag für den Sauerländer gestimmt haben. In dieser Welt hätte die Kanzlerin ihren Vertrauten Peter Altmaier in die Wüste geschickt für ihren Intimfeind Merz, der jetzt der selbst ernannte Schatten-Parteivorsitzende im Kabinett wäre; eine mächtige Binnen-Opposition, die den liberalen Kurs, mit dem Merkel die Konservativen in der CDU nachhaltig verschreckt hat und den Laschet mutmaßlich fortführen will, als konservatives Korrektiv per Interview und über die sozialen Medien genüsslich torpedierte.

Doch auch wenn die Kanzlerin Merz diesen Gefallen selbstredend nicht getan und sein „Angebot“ an Laschet dankend abgelehnt hat, ist die Frage, was aus Merz und seinen zahlreichen Anhängern in der CDU wird, eine der spannendsten zum Beginn dieser Woche. Akzeptiert er seine zweite, endgültige Niederlage? Legt er seinen Ehrgeiz beiseite und arbeitet, wenn schon nicht im Präsidium wie Norbert Röttgen, so doch an anderer Stelle in Laschets neuer CDU mit? Oder kommentiert er Laschets und Merkels Arbeit von der Seitenlinie, wohl wissend, dass er die Partei damit nicht stärkt, sondern nur noch weiter spaltet? Die Rufe in der Partei, Merz einzubinden, werden jedenfalls auch in dieser Woche nicht verstummen.

Laschets Gratwanderung

Das dürfte denn auch eine der größten Aufgaben für den neuen Parteichef werden: Merz so zu umarmen, dass er sich nicht zu viel bewegen kann – und dabei trotzdem nicht das Gefühl hat, erdrückt zu werden. F.A.Z.-Herausgeber Berthold Kohler kommentiert heute in seinem Leitartikel, warum nicht nur der Umgang mit Friedrich Merz für Armin Laschet eine Gratwanderung ist – und wieso Laschet „über sich hinaus­wach­sen und die böswil­li­ge Behaup­tung wider­le­gen“ muss, er sei „nur die Fort­set­zung Merkels mit ande­rem Geschlecht“. Und mein Kollege Timo Frasch hat mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder darüber gesprochen, was Armin Laschet an der CDU-Spitze für die Kanzlerkandidatur bedeutet – und welche Rolle er selbst dabei spielen könnte.

Mancher wird auch heute noch Armin Laschets Bewerbungsrede vom Samstag im Ohr haben, in der dieser explizit auf den Sturm auf das Kapitol in Washington vor anderthalb Wochen zu sprechen kam. Wenn an diesem Mittwoch endlich der neue Präsident Joe Biden unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen vereidigt wird und die Zeremonie ohne die befürchteten, womöglich sogar bewaffneten, Krawalle abläuft, wird vielen nicht nur in der „Zitadelle der Freiheit“ ein Stein vom Herzen fallen. Leider steht anderes zu befürchten – vor allem, weil die Aufgabe selbst für einen erfahrenen Mann wie Joe Biden übermenschlich scheint, die immense Spaltung des Landes binnen kurzer Zeit zu heilen. Mein Kollege Justus Bender hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein beeindruckendes, beängstigendes Interview mit Richard Mack geführt, dem Anführer von Regierungsgegnern unter Amerikas Polizisten. Er sagt: Der zweite Verfassungszusatz beinhaltet das Recht, sich gegen eine „tyrannische Bundesregierung zu wehren“. Und: „Ich glaube wirklich, wenn wir in unserem Land nicht zusammenkommen, dass die Gewalt unausweichlich ist.“

Nawalnyj festgenommen

Gewalt scheint leider auch beim Umgang mit Alexej Nawalnyj unausweichlich, dem russischen Regimekritiker. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Deutschland nach Moskau ist er am Sonntagabend verhaftet worden; sein Leben, das nach seiner Vergiftung mit dem Nervengift Nowitschok im Sommer schon fast verwirkt schien, hängt damit wieder am seidenen Faden. Einerseits steht der Kreml bei Nawalnyj jetzt so sehr unter internationaler Beobachtung, dass es schwieriger geworden sein dürfte, sich des schärfsten Putin-Kritikers zu „entledigen“. Doch Wetten möchte man auf Nawalnyjs Zukunft keine mehr abschließen. Jetzt weniger denn je. Mein Kollege Friedrich Schmidt hat Nawalnyjs Ankunft am Moskauer Flughafen verfolgt und die Hintergründe aufgeschrieben.

Newsletter für Deutschland - der F.A.Z. Überblick Starten Sie den Tag mit den wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Und sonst: Entscheidet der Bundesrat in einer Sondersitzung über die befristete Ausweitung des Kinderkrankengelds wegen der Corona-Pandemie. Stellt sich der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Regierungskrise in der Abgeordnetenkammer, und er stellt sich dort einer Vertrauensabstimmung. Reist Bundesaußenminister Heiko Maas in die Türkei, um im Erdgas-Konflikt zu vermitteln. Tritt in Bayern die FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel sowie im öffentlichen Nahverkehr in Kraft.

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze:

Nach der offensichtlich politisch motivierten Festnahme des Kremlgegners Alexej Nawalnyj steigt der internationale Druck auf Moskau.

Wegen der weiter kritischen Corona-Lage haben Kanzlerin Merkel und die Länderchefs ihre nächste Beratung auf Dienstag vorgezogen. Zur Diskussion stehen nächtliche Ausgangssperren, Homeoffice und und eine FFP2-Maskenpflicht im Handel und Nahverkehr.

Als einzige große Wirtschaftsnation schaffte die Volksrepublik China im Pandemie-Jahr 2020 ein Wachstum. Der Exportweltmeister profitiert dabei von der Nachfrage nach Produkten, die gerade in Corona-Zeiten besonders gefragt sind.

Der designierte amerikanische Präsident Biden will die umstrittene Pipeline Keystone XL stoppen. Der Gouverneur der kanadischen Provinz Alberta ist darüber „tief besorgt“.