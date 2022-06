F.A.Z. Frühdenker : Wie steht Angela Merkel heute zu ihrer Russland-Politik?

Olaf Scholz reist zu Bundeswehrsoldaten in den Osten Litauens. Angela Merkel gibt ihr erstes großes Interview seit Ende ihrer Kanzlerschaft. Und in Amsterdam beginnt der Prozess zum Mord an Peter de Vries. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

1. Was das gescheiterte Misstrauensvotum gegen Johnson bedeutet

2. Der Bundeskanzler an der NATO-Ostflanke

3. Neue Entlastungen und eine neue Steuer?

4. Was sagt Merkel zum Kanzler und zum Krieg?

5. Wer genau steckt hinter dem Mord an Peter de Vries?

6. DFB-Elf im Klassiker gegen England

7. Das wird diese Woche wichtig

Der britische Premierminister bleibt im Amt. Boris Johnson gewinnt am Abend die Vertrauensabstimmung seiner konservativen Parlamentsfraktion. Doch er ist angeschlagen.

211 zu 148: 211 der insgesamt 359 Abgeordneten der konservativen Tories stimmten am Montagabend für Johnsons Verbleib als Parteivorsitzender und damit auch als Premierminister. 148 Parlamentarier sprachen ihm das Misstrauen aus. Zu den prominenteren Kritikern des Premierministers zählten die frühere Premierministerin May, der Vorsitzende der Schottischen Konservativen, Ross, und der frühere Brexit-Minister Davis. Johnson selbst hatte kurz vor der Abstimmung noch um Unterstützung geworben und angekündigt, die Partei in die nächsten Unterhauswahlen führen zu wollen. „Das Beste kommt erst noch“, wurde Johnson zitiert.

Geduldete Partys: Johnson stand zuletzt innenpolitisch unter Druck – unter anderem seit ans Licht kam, dass in seinem Amtssitz Partys gefeiert wurden, während Großbritannien im Corona-Lockdown steckte. Parteikollegen forderten öffentlich, Johnson – der die Feiern duldete und teilweise mitmachte – solle zurücktreten. Am Montagmorgen wurde dann mitgeteilt, dass die für ein Misstrauensvotum notwendige Anzahl von mindestens 54 Briefen von Tory-Abgeordneten eingegangen und die Schwelle von 15 Prozent erreicht sei.

Folgen: Hätte Johnson verloren, hätte er sofort zurücktreten müssen. Nach seinem Sieg kann nun in den nächsten zwölf Monaten kein weiteres Misstrauensvotum gegen ihn initiiert werden. Angesichts der zahlreichen Stimmen, die ihm nicht das Vertrauen aussprachen, ist seine Position als Regierungschef aber nicht automatisch gesichert. So überstand seine Vorgängerin Theresa May 2018 ein Misstrauensvotum gegen sie mit 200 zu 117 Stimmen. Der Druck auf sie hielt wegen des Brexit jedoch an. May trat nicht einmal ein halbes Jahr später zurück. Als mögliche Nachfolger für Johnson werden weiterhin Außenministerin Liz Truss und Finanzminister Rishi Sunak gehandelt.

2. Der Bundeskanzler an der NATO-Ostflanke

Olaf Scholz spricht in Litauen mit den Regierungschefs der baltischen Staaten. Der ukrainische Präsident ist erst zuversichtlich, dann besorgt. Und Putin droht abermals.

Scholz' Besuch: Erstmals seit Kriegsbeginn besucht Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag mit Litauen ein NATO-Land, das an Russland grenzt und sich durch die Atommacht besonders stark bedroht fühlt. In Vilnius trifft der SPD-Politiker auch die Regierungschefs von Lettland und Estland. Beim NATO-Gipfel in Madrid wird es Ende des Monats darum gehen, ob die Truppen an der Ostflanke des Bündnisses noch einmal aufgestockt werden. In Litauen sind derzeit 1000 deutsche Soldaten stationiert.