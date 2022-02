F.A.Z. Frühdenker : Wie reagiert der Westen auf Putins Militärmanöver?

1. Russland blockiert Küste der Ukraine

2. Baerbock reist nach Jordanien

3. Wahl des Bundespräsidenten mit Promis

4. Was sagt Karlsruhe zur Pflege-Impfpflicht?

5. „Die Politik hilft reichen Leuten und reichen Ländern“

6. Grotheer auf Goldkurs im Skeleton

7. Schweizer stimmen über Steuergeld für Medien ab

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Die Ukraine übt heftige Kritik an den Ausmaßen einer russischen Militärübung im Schwarzen und Asowschen Meer. In Berlin gingen die diplomatischen Gespräche weiter.

Solidarität: Deutschland steht an der Seite von Estland, Lettland und Litauen – diese Botschaft sendete Bundeskanzler Olaf Scholz den baltischen NATO-Partnern bei einem Besuch der Spitzen der drei Länder in Berlin. „Wir sind geschlossen und entschlossen“, sagte Scholz. Die Gäste forderten, die Verteidigungsfähigkeit der NATO müsse an der Ostflanke weiter gestärkt werden. Die Bundeswehr stockt ihr Kontingent von bisher 500 Soldaten in Litauen deutlich auf. Scholz reist nächste Woche nach Moskau und Kiew.