F.A.Z.-Frühdenker : Wie könnte eine Neutralität der Ukraine aussehen?

1. Selenskyj-Rede im Bundestag

2. Beratungen zwischen Scholz und den Ministerpräsidenten

3. Impfpflicht-Anträge im Bundestag

4. Streit in der Ampelkoalition

5. Lindner steuert auf Rekordverschuldung zu

6. US-Notenbank Fed hebt Leitzins erstmals seit 2018 an

7. Starke Erdbeben in Fukushima

Russland setzt Beschuss ukrainischer Städte fort. Theater mit Schutzsuchenden angegriffen? Rede von Selenskyj im Bundestag. Biden: Putin ist ein Kriegsverbrecher

Vorsichtig optimistisch: Die Delegationen der Ukraine und Russlands haben darüber diskutiert, wie eine mögliche Neutralität der Ukraine ausgestaltet werden kann. Russland nannte als Beispiel die Länder Schweden und Österreich, welche der EU, aber nicht der NATO angehören. Die Ukraine bestand auf Sicherheitsgarantien westlicher Staaten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich vorsichtig optimistisch, es dauere aber noch bis zu einer zufriedenstellenden Lösung. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Mittwoch, er sei bereit, über eine Neutralität der Ukraine zu sprechen, die „Militäraktion“ verlaufe aber „strikt nach Plan“.