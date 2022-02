F.A.Z. Frühdenker : Was können die EU-Außenminister noch ausrichten?

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

1. EU-Außenminister tagen

2. Russlands Manöver in Belarus verlängert

3. Wichtiger Schritt im Kampf gegen Plastikmüll

4. Der nächste Sturm naht

5. Novavax-Vakzin für Zögerliche

6. Wie die Olympia-Bilanz ausfällt

7. Das wird diese Woche wichtig

1. EU-Außenminister tagen

In Brüssel geht es abermals um die Ukraine-Krise. Die Minister besorgt vor allem die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine.

Dörfer unter Beschuss: In der Konfliktregion in der Ostukraine kam es in der Nacht zu Sonntag zu weiteren Angriffen. Separatisten in den Gebieten Luhansk und Donezk gaben an, mehrere Dörfer seien beschossen worden. Auch die ukrainische Armee berichtete von mehreren Verstößen gegen die Waffenruhe. In Russland berichteten die Staatsmedien derweil über die Ankunft von Menschen aus den ostukrainischen „Volksrepubliken“, die vor einem angeblich drohenden Angriff der ukrainischen Streitkräfte in Sicherheit gebracht würden. Es wird befürchtet, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen als Vorwand für einen Einmarsch in das Nachbarland nutzen könnte. Die EU-Außenminister beraten vor diesem Hintergrund heute mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) berät bei einem Krisentreffen.