F.A.Z. Frühdenker : Eine Erleichterung für Europa

Macron bleibt Präsident Frankreichs, muss allerdings einen Verlust an Zustimmung hinnehmen. Die USA sagen der Ukraine neue Hilfen zu. Der UN-Generalsekretär Guterres reist in die Türkei, dann nach Moskau und Kiew. Und: Ist Disney zu woke für Florida?

Der Vorsprung Emmanuel Macrons bei der Stichwahl gegenüber Le Pen fällt zwar kleiner aus als 2017. Dennoch ist er der erste französische Präsident seit 20 Jahren, der eine zweite Amtszeit antreten kann.

„Referendum über Europa“: Mit einem Ergebnis von knapp 59 Prozent der Stimmen hat Amtsinhaber Macron etwa sieben Prozentpunkte weniger erhalten als bei der Stichwahl vor fünf Jahren. „Ich weiß, dass viele unserer Mitbürger heute für mich gestimmt haben, um die Ideen der Rechtsextremen zu verhindern und nicht, um die meinen zu unterstützen“, sagte er am Sonntagabend. „Ich weiß, dass Ihre Stimme mich für die kommenden Jahre verpflichtet.“ Die Wahl am Sonntag galt als richtungsweisend. Macron selbst – erklärter Proeuropäer – hat sie ein „Referendum über Europa“ genannt.

Beigeschmack: Entsprechend erleichtert reagierten europäische Politiker. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gratulierte Macron noch am Abend am Telefon. Beide Männer hätten ihren Willen zur Fortsetzung der engen und vertrauensvollen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich bekräftigt, teilte das Kanzleramt anschließend mit. „Ich freue mich, unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen zu können“, erklärte auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter. „Gemeinsam werden wir Frankreich und Europa voranbringen.“ Auch EVP-Fraktionschef Manfred Weber gratulierte via Twitter – fügte jedoch hinzu: „Fünf Jahre seiner Präsidentschaft haben Populisten und Extreme stärker gemacht als je zuvor. Dies war vielleicht der letzte Warnschuss. Macron ist wiedergewählt, sein politisches Konzept ist gescheitert.“

Extrem: In der Tat konnte Macrons Herausforderin Marine Le Pen ihr Ergebnis im Vergleich zu 2017 verbessern. Die Kandidatin des rechtsextremen Rassemblement National scheiterte zum dritten Mal in Folge, weniger als 42 Prozent stimmten für sie. Nur Minuten nach den ersten Hochrechnungen gestand sie ihre Niederlage ein – und erklärte das Ergebnis zu einem Erfolg. „Das Ergebnis selbst stellt einen strahlenden Sieg dar“, sagte sie. Und: „Ich werde mein Engagement für Frankreich und die Franzosen fortsetzen.“ Bei der Stichwahl vor fünf Jahren war Le Pen auf knapp 34 Prozent gekommen.

2. USA sagen weitere Hilfen zu, Guterres verstärkt Bemühungen um Frieden

Die neuen US-Hilfen sollen auch eine Umstellung auf fortschrittlichere Waffen und Luftabwehr ermöglichen. Vor seiner Reise nach Moskau und Kiew trifft UN-Generalsekretär António Guterres an diesem Montag in der Türkei ein. Russlands Erfolge lassen zwei Monate nach Kriegsbeginn auf sich warten.

Türkische Vermittler: Guterres will in Ankara mit Präsident Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen. Das NATO-Mitglied Türkei unterhält gute Beziehungen zu beiden Kriegsparteien. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag mit Erdogan telefoniert und diesen gebeten, bei Putin einen Austausch der im Stahlwerk Asowstal eingeschlossenen ukrainischen Soldaten zu erreichen. Beide sprachen nach Angaben Selenskyjs auch über Waffenlieferungen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine.