F.A.Z. Frühdenker : Muss Putins Hauptgegner weitere Jahre ins Gefängnis?

Ein Gericht fällt ein weiteres Urteil gegen Alexej Nawalnyj. Den will Putin laut seinen Unterstützern „für immer im Gefängnis halten“. Elon Musk will die ersten E-Autos aus Grünheide übergeben. Und viele Flugreisende brauchen heute Geduld.

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

1. Weitere Haftstrafe für Nawalnyj?

2. Mehr Waffen und schnelle Eingreiftruppe

3. Wasserstoff-Kooperation mit Emiraten

4. Warnung vor Hungerkrise in Ostafrika

5. Streiks an acht Flughäfen

6. Erste Teslas aus Grünheide

7. Wer erhält den Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis?

Russlands prominentestem politischen Häftling droht die nächste Verurteilung. Im Ukrainekrieg lehnt Kiew derweil Moskaus „Ultimatum“ ab.

Zum Schweigen bringen: In dem Prozess gegen den inhaftierten Putin-Gegner Alexej Nawalnyj will das Gericht heute das Urteil sprechen. Das Verfahren gilt auch wie andere Prozesse gegen den Oppositionellen als politisch inszeniert. Die Staatsanwaltschaft hat 13 Jahre Gefängnis beantragt. Die Anwälte Nawalnyjs, dessen Haftstrafe we­gen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen im kommenden Jahr enden würde, fordern Freispruch in dem Prozess wegen angeblichen Betrugs. Nawalnyjs Team sieht das Verfahren als weiteren Versuch, den Kremlkritiker mundtot zu machen. „Wir haben gesagt, dass Putin Nawalnyj für immer im Gefängnis halten will“, sagte die Sprecherin des Oppositionellen, Kira Jarmysch.