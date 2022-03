F.A.Z.-Frühdenker : Droht der Gas-Lieferstopp?

Aktualisiert am

1. Ukraine und Russland wollen in der Türkei verhandeln

2. Die EU prüft Aufnahme der Ukraine

3. Putins Zensur vertreibt Journalisten

4. Streit um russisches Öl und Gas

5. Die Angst vor einer Rezession geht um

6. Die Deutschen zieht es nach Mallorca und Griechenland

7. FC Bayern gegen Salzburg am Scheideweg

Russland bleibt bei seinen Forderungen. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht.

5 Millionen: Mit so vielen Flüchtlingen aus der Ukraine rechnet der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die Ukraine hat gut 40 Millionen Einwohner. Derzeit sind etwa 1,7 Millionen aus dem Land geflohen. Allein sechzig Prozent von ihnen sind in Polen, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk mit. Der Konflikt entwickele sich zu einer der „größten humanitären Notsituationen der kommenden Jahre in Europa“, warnte die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Das Bundesinnenministerium weiß bislang von 50.294 nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Da es keine Grenzkontrollen gibt, kann die tatsächliche Zahl aber deutlich höher liegen.