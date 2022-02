F.A.Z. Frühdenker : Welche Optionen bleiben dem Westen gegenüber Russland?

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Die Lage in der Ukraine

2. Die Solidarität der Deutschen

3. Macron sucht das Gespräch mit Putin

4. Putin droht dem Westen mit Vernichtung

5. Kein Swift-Ausschluss für Russland

6. So abhängig ist Deutschland von russischem Gas

7. Was sonst wichtig wird

1. Die Lage in der Ukraine

Binnen eines Tages sind russische Truppen bis weit in die Ukraine vorgerückt. Sie haben die Hauptstadt Kiew ins Visier genommen.

Zahlreiche Opfer: Vom frühen Donnerstagmorgen an wurde aus allen Teilen der Ukraine Raketenbeschuss gemeldet. Russische Einheiten drangen von Norden, Osten und Süden in den Donbass und die Ukraine ein. In vielen Städten des Landes waren Explosionen zu hören. Es wurden bereits dutzende Soldaten und Zivilisten getötet. Russische und ukrainische Soldaten lieferten sich Kämpfe nahe der Hauptstadt Kiew. Gut 20 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt nahm die russische Armee zwischenzeitlich den Militärflugplatz Hostomel ein, dieser wurde aber von der Ukraine zurückerobert. Am frühen Abend nahmen russische Truppen zudem das Sperrgebiet rund um das Kraftwerk bei Tschernobyl ein. Ukrainische Behörden haben nach eigenen Angaben die Kontrolle über Teile im Süden des Landes verloren. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR befinden sich bereits etwa 100.000 Menschen auf der Flucht.