F.A.Z. Frühdenker : Ein Ende der deutschen Brems-Politik?

1. Zivilisten aus Mariupol gerettet

2. Deutschland unterstützt Ölembargo

3. Wie der Krieg der ukrainischen Wirtschaft zusetzt

4. Aufrüstung zulasten des Sozialstaats?

5. Deutsch-indische Regierungskonsultationen in Berlin

6. Der Kampf um die Champions League

7. Das wird in dieser Woche wichtig

1. Zivilisten aus Mariupol gerettet

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



Erstmals kann eine Gruppe von Menschen das Gelände des umkämpften „Asow“-Stahlwerks in Mariupol verlassen. Der ukrainische Außenminister ruft Deutschland auf, entschiedener zu handeln.

Evakuierung: Aus dem von russischen Truppen eingekesselten „Asow“-Stahlwerk in Mariupol sind nach ukrainischen Angaben rund hundert Zivilisten evakuiert worden. Die Menschen waren am Sonntag auf dem Weg in das ukrainische Saporischschja, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Twitter mitteilte. Das Stahlwerksgelände ist die letzte Bastion des ukrainischen Widerstands im durch russische Angriffe weitgehend zerstörten Mariupol. In dem Komplex mit weitläufigen unterirdischen Tunnelanlagen sollen noch hunderte ukrainische Soldaten und Zivilisten unter katastrophalen Bedingungen ausharren. Bisher war noch keine Evakuierungsaktion aus dem Asow-Stahlwerk gelungen.

„Zögerlich“: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ruft Deutschland im Interview mit der F.A.Z. dazu auf, entschiedener zu handeln. Bei den entscheidenden Fragen zum Krieg sei Deutschland „eines der zögerlichsten Länder der EU“. Dabei sei die europäische Integration der Ukraine „heute eine Frage von Krieg und Frieden auf unserem Kontinent“. Zum Stand der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sagte Kuleba: „Die Verhandlungen sind ein Manöver, das von ihrer Offensive ablenken soll.“ Am Wochenende verstärkte die russische Armee ihre Angriffe im Osten der Ukraine.

Sicherheitsbedenken: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will an diesem Montag in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen. Nach Informationen der Zeitung „Tagesspiegel“ soll das Bundeskriminalamt (BKA) ihm „ausdrücklich“ von der geplanten Reise abgeraten haben. Er sei gebeten worden, die Reise zu verschieben. Merz habe die Sicherheitsbehörden erst am Freitag über die Reise informiert. Das BKA soll betont haben, es brauche für eine solche Reise in das Kriegsgebiet etwas mehr Vorlauf.

Mehr zum Thema

2. Deutschland unterstützt Ölembargo

Die Europäische Union bereitet Importbeschränkungen für russisches Öl vor. Deutschland zieht mit – und vollzieht damit einen Kurswechsel.

Kurswechsel: Am Dienstag will die EU-Kommission das sechste Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen. Teil der Strafmaßnahmen sollen unter anderem Importbeschränkungen für russisches Öl sein. Auch Deutschland unterstützt diesen Schritt und vollzieht damit einen Kurswechsel – ähnlich wie zuvor bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine.

Bremsklotz: Beim Thema Energie galt Deutschland bisher als Bremser. Als es im fünften Sanktionspaket um den Stopp von Kohleeinfuhren aus Russland ging, setzte Berlin eine Übergangsfrist von vier Monaten durch. Beim Thema Öl hieß es zunächst, russische Lieferungen seien erst bis Jahresende zu ersetzen – nun soll es viel schneller gehen. Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bezieht Deutschland nur noch 12 Prozent seines Öls aus Russland. Zu Beginn des Kriegs waren es noch 35 Prozent.