F.A.Z. Frühdenker : Sollte Deutschland einen Führungsanspruch haben?

1. Eine neue Führungsrolle für Deutschland?

Kanzler Scholz gibt heute eine Regierungserklärung zum Gipfel-Marathon ab. Zuvor hat SPD-Chef Klingbeil einen neuen Führungsanspruch formuliert.

Gipfel-Marathon: Im Bundestag gibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute eine Erklärung zum anstehenden Gipfel-Marathon ab. Am Donnerstag beginnt der EU-Gipfel, es folgen der G-7- und der NATO-Gipfel. Vor allem für den dreitägigen G-7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern hat sich Scholz viel vorgenommen. Um die Ukraine soll es gehen, um Ernährungssicherheit, Klimaschutz, den Umgang mit Pandemien und die Stärkung von Demokratien weltweit. „Ein besonderer Erfolg wäre es, wenn der Gipfel der Ausgangspunkt für einen neuen Blick auf die Welt der Demokratie sein könnte“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Führungsrolle? Vor Scholz‘ Regierungserklärung hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil am Dienstag auf einem Kongress zur „Zeitenwende“ der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin gesprochen. Seine Worte hörten sich ungewöhnlich an für einen SPD-Chef, passten aber vielleicht zur ausgerufenen „Zeitenwende“ der Regierung. „Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben“, forderte er. Die neue Rolle verlange nach einer „völlig anderen sicherheitspolitischen Debatte in Deutschland“. Die Lieferung von Waffen an die Ukraine verteidigte er: Nicht das Reden über Krieg führe zum Krieg, sondern das Verschließen der Augen vor der Realität.

Ende der Geheimhaltung: Knapp vier Monate nach Kriegsbeginn hat die Bundesregierung erstmals alle Waffenlieferungen an die Ukraine offengelegt. Damit passe man sich der Praxis der Verbündeten an, hieß es zur Begründung. Die Liste ist nun auf der Internetseite der Bundesregierung zu finden, bisher war sie nur für Abgeordnete in der Geheimschutzstelle des Bundestag einsehbar. Unterdessen sind die ersten schweren Artilleriegeschütze aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow bedankte sich am Dienstag auf Twitter bei Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) für die Lieferung der Panzerhaubitzen 2000. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk sagte der Deutschen Presse-Agentur, es seien alle sieben versprochenen Geschütze in der Ukraine eingetroffen.

2. Moskau warnt Litauen vor „schwerwiegenden Folgen“

Unter Berufung auf EU-Sanktionen beschränkt Litauen den Frachtverkehr zwischen dem russischen Kernland und seiner Exklave Kaliningrad. Moskau reagiert mit deutlichen Drohungen.

Drohung: Die Drohung in Richtung Litauen war unmissverständlich. „Russland wird auf solche feindseligen Aktionen natürlich reagieren“, sagte der Chef des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Nikolai Patruschew, der Nachrichtenagentur Interfax bei einem Besuch in Kaliningrad. Er kündigte Vergeltungsmaßnahmen mit „schwerwiegenden negativen Folgen für die Bevölkerung in Litauen“ an.