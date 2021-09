Aktualisiert am

Prozess soll Licht in Pariser Attentate 2015 bringen

F.A.Z. Frühdenker : Prozess soll Licht in Pariser Attentate 2015 bringen

In Paris beginnt der Prozess zu den Anschlägen unter anderem auf das „Bataclan“ vor knapp sechs Jahren. Maas trifft Blinken. Und Merkel kämpft für Laschet. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter.

Das Bataclan in Paris im September 2021. Hier töteten Terroristen am 13. November 2015 90 Menschen. Bild: AFP

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Tatjana Heid Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



1. Jahrhundertprozess um islamistische Anschläge in Paris beginnt

2. Maas und Blinken treffen sich auf US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein

3. Ohne Merkel geht es nicht

4. Was wollen die Grünen?

5. Der Kampf um den Piks

6. Revival der Tagesgeldkonten

7. Druck auf Schwule, Lesben und Transgender in China

1. Jahrhundertprozess um islamistische Anschläge in Paris beginnt

Es war einer der schlimmsten Terroranschläge seit dem 11. September 2001. Vor knapp sechs Jahren stürmten radikale Islamisten unter anderem die Pariser Konzerthalle „Bataclan“ und richteten ein Blutbad an.