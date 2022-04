F.A.Z. Frühdenker : Mit welcher Botschaft richtet sich Putin an die Presse?

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

1. Wann fährt Olaf Scholz in die Ukraine?

2. Nehammers Gespräch mit Putin „hart und direkt“

3. Erste Kabinettsumbildung der Ampel-Koalition

4. Frankreich bald ohne EU-Flagge?

5. Wirtschaft besorgt wegen Lockdown in Schanghai

6. Angst vor Inflation außer Kontrolle

7. Bayern München muss gegen Villarreal liefern

1. Wann fährt Olaf Scholz in die Ukraine?

Die Stimmen werden lauter, auch Deutschland müsse ein Signal senden und der Bundeskanzler nach Kiew reisen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht indes Bewegung.

CDU und FDP: Nach Stimmen aus den Unionsparteien fordern nun auch erstmals Politiker aus der eigenen Koalition Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer Ukraine-Reise auf. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte: „Ich persönlich würde es begrüßen, wenn der Bundeskanzler nach Kiew reisen würde.“ Zuletzt waren der britische Regierungschef Boris Johnson und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer in Kiew gewesen, zuvor auch EU-Komissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Telefonat: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich indes zuletzt zufrieden mit Scholz. „Ich bin froh festzustellen, dass sich die deutsche Position in jüngster Zeit zugunsten der Ukraine verändert“, sagte er über das jüngste Telefonat mit Olaf Scholz. Er danke dem deutschen Volk, das für eine Unterstützung für die Ukraine eintrete. „Doch ich erwarte, dass das, was wir verabredet haben, auch realisiert wird.“

Waffen: In einer Rede vor dem südkoreanischen Parlament forderte Selenskyj abermals eine schnelle Ausweitung der Waffenlieferungen an sein Land. Viele Beobachter rechnen mit einer baldigen russischen Offensive. Selenskyj sagte, damit würden nicht nur Leben in der Ukraine gerettet, sondern auch andere Staaten vor einem weiteren Anwachsen der russischen Aggression geschützt. In einem Interview mit dem amerikanischen Sender CBS warnte er davor, der Ukraine aus Furcht vor einer nuklearen Eskalation Hilfe zu verweigern: „Niemand in der Welt kann vorhersagen, was Russland tun wird, unabhängig davon, ob in der Ukraine Krieg ist oder nicht.“ Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine zu Beginn eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg befürwortet. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine Bereitschaft angekündigt, bis zu 50 Kampfpanzer des Typs Leopard 1 zu liefern. Das wäre in sechs Wochen möglich.

Mehr zum Thema

F.A.Z. Podcast für Deutschland: Wie Putins Krieg die Welt in den Hunger treibt

2. Nehammers Gespräch mit Putin „hart und direkt“

Der österreichische Bundeskanzler sucht als erster EU-Regierungschef nach Kriegsbeginn den direkten Kontakt. Heute will Putin vor die Presse treten.

Grauenhaft: Er habe die Kriegsverbrechen und die grauenhaften Bilder aus Butscha in aller Deutlichkeit angesprochen, berichtete der österreichische Bundeskanzler nach seinem Treffen in der Residenz in Nowo-Ogarjowo mit Wladimir Putin. Es sei sehr direkt, offen und hart gewesen. Er habe Putin klargemacht, dass die Sanktionen nicht aufhören und weiter verschärft werden, solange Menschen in der Ukraine sterben.

Ohne Bilder: Eine Pressekonferenz und öffentliche Bilder gab es auf Wunsch der Österreicher von dem Treffen nicht. Putins Sprecher Dmitrij Peskow nannte als Thema die Gasangelegenheiten, die für Österreich sehr aktuell seien und die Bezahlung in Rubel. Zuvor hatte sich Nehammer in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ausgetauscht. Österreich hat traditionell enge Beziehungen zu Russland, ist kein NATO-Mitglied, verurteilt den Krieg aber deutlich.