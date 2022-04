F.A.Z. Frühdenker : Wird „Partygate“ noch einmal gefährlich für Boris Johnson?

Die Linkspartei muss ihre Führung neu ordnen. Der Westen kündigt Waffenlieferungen an die Ukraine an, die noch vor Kurzem tabu waren. Und: Hat Boris Johnson wissentlich die Unwahrheit gesagt? Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

1. Führungskrise in der Linkspartei

Erst die desaströse Saarland-Wahl, dann die Enthüllungen über sexistische Übergriffe und nun der Rücktritt einer der zwei Parteivorsitzenden: Die Krise der Linkspartei spitzt sich zu.

„Ich entschuldige mich“: Die Linkspartei muss ihre Führungsspitze neu ordnen. Am Mittwoch hat sich die Bundesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt zurückgezogen. Zuvor hatten Enthüllungen über sexistische Übergriffe im hessischen Landesverband, die unter anderem den ehemaligen Lebensgefährten der zweiten Vorsitzenden Janine Wissler betreffen, die Partei in Entsetzen gestürzt. „Ich entschuldige mich bei den Betroffenen und unterstütze alle Anstrengungen, die jetzt nötig sind, um aus der Linken eine Partei zu machen, in der Sexismus keinen Platz hat“, schrieb Hennig-Wellsow in einer Stellungnahme, in der sie auch private Gründe für ihren Rücktritt angab. Die ehemalige Vorsitzende des Thüringer Landesverbands führte die Partei seit Februar vergangenen Jahres, immer wieder hat sie Unmut auf sich gezogen.

Immer mehr Betroffene: An diesem Donnerstag will die hessische Linke über das weitere Vorgehen im Umgang mit den Vorwürfen informieren. Allerdings hat sich das Ausmaß der Übergriffe ausgeweitet. Der Bundesvorsitzende der Jugendorganisation der Partei „Solid“, Jan Schiffer, spricht mittlerweile von 60 Betroffenen. Die Vorwürfe reichen demnach von sexistischen Sprüchen bis hin zu Vergewaltigungen und betreffen fast alle Landesverbände. Die Beschuldigten seien Verantwortungsträger in der Partei, aber auch einfache Basismitglieder. Die Jugendorganisation fordert eine komplette Neuaufstellung der Partei.

Fragen an Wissler: Es sage viel aus, dass ausgerechnet Hennig-Wellsow zurücktrete – während „diverse Täter und Täterschützer“ noch in ihren Ämtern seien, sagte „Solid“-Vorsitzende Sarah Dubiel. Fragen stellen sich vor allem an Wissler, die nach eigenen Angaben vor November 2021 keine Kenntnis von den Vorwürfen der sexuellen Belästigung und des Machtmissbrauchs gehabt und nach Bekanntwerden der Vorwürfe sofort gehandelt haben will. Allerdings gibt eine der Betroffenen an, sich schon im August 2018 hilfesuchend an Wissler gewandt zu haben. Rufe nach dem Rücktritt Wisslers – die, die Partei nach dem Rücktritt Henning-Wellsows vorerst allein führen will – hat Fraktionschef Dietmar Bartsch jedoch bereits zurückgewiesen. Er forderte seine Partei auf, keine „innerparteilichen Kriege“ mehr zu führen.

2. Donbass-Offensive beeinflusst westliche Waffenlieferungen

Westliche Staaten haben Lieferungen angekündigt, die noch vor Kurzem als undenkbar galten. Die russische Offensive verändert die Kriegsführung.

Einst tabu: Erste westliche Staaten – darunter die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kanada – haben angekündigt, die ukrainischen Verteidiger mit Waffen zu unterstützen, die bislang undenkbar waren: Haubitzen, Luftabwehrsysteme und Kampfdrohnen, gepanzerte Fahrzeuge, Hubschrauber und Panzer. Schwere Waffen also, bei denen in den ersten Wochen des Kriegs die Sorge bestand, dass sie Russland provozieren und zu einer Eskalation des Konflikts führen könnten.