F.A.Z. Frühdenker : Wie wird der Westen auf die Gräuel von Butscha antworten?

Die NATO-Außenminister beraten in Brüssel über ihr Vorgehen, die EU bereitet weitere Sanktionen gegen Russland vor, die Impfpflicht ab 60 könnte kommen und Bayern München spielt in Villareal.

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

1. Die NATO-Außenminister beraten in Brüssel

2. Wirkung russischer Kriegspropaganda

3. EU will Sanktionen gegen Russland verschärfen

4. Vorschlag für Impfpflicht ab 60

5. Kann Mélenchon Marine Le Pen verhindern?

6. Chemieindustrie zahlt jedem 1400 Euro Teuerungsausgleich

7. FC Bayern in Villareal Favorit

1. Die NATO-Außenminister beraten in Brüssel

Das Massaker von Butscha erschüttert die Welt. Die Außenminister diskutieren, wie es nun weitergehen soll.

Liefern: Der Krieg in der Ukraine gehe gerade in die entscheidende Phase, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem Zusammentreffen der NATO-Außenminister heute in Brüssel. Und er macht klar, wo seine Prioritäten liegen. Die Verbündeten sollten Waffen liefern, statt darüber öffentlich zu diskutieren. Das sei in diesem Zeitfenster extrem wichtig. „Hochwert-Systeme“ sollten es sein.

Schwierig: Die Allianz ist bei diesem Thema in einer schwierigen Lage. Sie will sich offiziell aus dem Krieg heraushalten, ist aber zugleich die Plattform, auf der sich die Verbündeten absprechen. Die Briten wurden deutlicher als Stoltenberg. Leistungsfähigere Luft- und Küstenverteidigungssysteme solle die Ukraine erhalten, mit Artillerie und Anti-Artillerie-Fähigkeiten, gepanzerten und geschützten Fahrzeugen. Das geht deutlich darüber hinaus, was in den ersten Wochen geliefert worden war. Erstmals soll Kiew nun auch schwere Waffen bekommen und solche, die sich für Gegenangriffe einsetzen lassen. Dazu passen Andeutungen der deutschen Außenministerin. Die Bundesregierung prüfe nun eine Lieferung von Waffensystemen, „die wir bisher nicht geliefert haben“, sagte Annalena Baerbock.

Panzer: So durften 56 Panzer aus DDR-Beständen an die Ukrainer weiterverkauft werden. Auch die Aktivierung von Schützenpanzern des Typs Marder, die derzeit beim Hersteller Rheinmetall geparkt sind, könnte umgesetzt werden. CDU-Chef Friedrich Merz fordert die Bundesregierung auf, der Ukraine alle von ihr gewünschten Waffentypen zu liefern. „Die Lieferung von Waffen macht Deutschland nicht zum Kombattanten“, sagt der Unions-Fraktionschef. Die Ukraine müsse die Waffen bekommen, die sie brauche, um einen erwarteten Großangriff im Osten des Landes zurückzudrängen.

2. Wirkung russischer Kriegspropaganda

Die Gräuel in Butscha werden geleugnet. Die gesäten Zweifel entfalten sich bis weit in die Familien hinein.

410: Von so viel bestätigten Opfern von Massakern berichten Korrespondenten. Dazu sei mit vierstelligen Zahlen erschossener Zivilisten zu rechnen. Es gibt Filmaufnahmen, Tonaufnahmen, grausame Bilder, Augenzeugenberichte, Reporter sind vor Ort, von den Agenturen Reuters AP, AFP, von Spiegel, BBC, CNN. Auch die F.A.Z. hat einen Redakteur in Butscha vor Ort. Sie machen sich ein Bild von der schrecklichen Lage, sprechen mit den Menschen. Und es gibt Satellitenbilder, die sich mit den Berichten decken. Besser kann eine Informationslage kaum sein.

Leugnen: Und doch sagt der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja auf einer Pressekonferenz in New York zu den Verbrechen der russischen Soldaten in Butscha: „Das ist nicht der Fall, das war nicht der Fall, und das wird nie der Fall sein.“ Er wiederholt das Mantra des Kremls, es handele sich um eine „abscheuliche Provokation des Regimes in Kiew“. Das russische Staatsfernsehen spricht von einer Inszenierung mit Schauspielern. Widersprüche und Konfusion erzeugen, ist ein Muster russischer Kriegspropaganda vom ersten Tag an und in der Vorbereitung des Krieges.