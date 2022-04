F.A.Z. Frühdenker : Seit wann wusste NRW-Ministerpräsident Wüst von der Mallorca-Affäre?

Kiew fürchtet Pseudoreferenden in besetzten Ukraine-Gebieten. Die NRW-Opposition hinterfragt die Rolle von Ministerpräsident Wüst in der „Mallorca-Affäre“. Bei der Kunstbiennale Venedig geht es um Surrealismus, Krieg und ein Lebenswerk. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

1. „Referenden“ in frisch besetzten Gebieten?

2. Ringtausch für Panzerlieferung

3. Unbequeme Fragen zur Mallorca-Affäre

4. Schicksalswahl für Frankreich und Europa

5. Große Unterschiede bei Wärmepumpen

6. Kunstbiennale Venedig im Zeichen des Kriegs

7. Verhindert der BVB die vorzeigte Titelfeier in München?

1. „Referenden“ in frisch besetzten Gebieten?

Kiew befürchtet, dass die russischen Besatzer Anfang Mai Pseudoreferenden über die Ausrufung von „Volksrepubliken“ und den Anschluss an Russland vorbereiten. Fernsehberichte nähren den Verdacht.

Befürchtung: Russland bereitet nach ukrainischen Angaben ein Referendum über die Gründung einer „Volksrepublik Cherson“ vor. Das erklärte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Blick auf das umkämpfte Gebiet im Südosten des Landes. Die russische Führung würde damit dem Beispiel in den Regionen Luhansk und Donezk folgen. Selenskyj hat wiederholt vor einem Pseudo-Referendum in Cherson gewarnt. Er hatte russischen Soldaten vorgeworfen, lokale Politiker zu erpressen und Druck auf Abgeordnete auszuüben. Damit wiederholten sie die „traurige Erfahrung der Bildung von Pseudo-Republiken“, hatte der Präsident Mitte März, unter anderem mit Blick auf die 2014 besetzte Krim-Halbinsel, gesagt.

Fernsehbilder: Die russische Propaganda scheint die These zu stützen: So sendete der Staatssender NTV Bilder aus dem Anfang März eroberten Cherson, die an die Besetzung der Halbinsel Krim und an die Ausrufungen der „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk erinnern. Verkäufer auf Märkten der Stadt stellen sich demnach darauf ein, Produkte nicht mehr gegen ukrainische Hrywnja, sondern gegen russische Rubel zu verkaufen. Ein Vertreter einer „militärisch-zivilen Verwaltung des Chersoner Gebiets“, die offenbar die ukrainischen Behörden ablösen soll, freute sich in einem Bericht zudem über Verbindungen auf die Krim und nach Russland, die wieder geknüpft werden sollten.

Anordnung: Nach fast zwei Monate dauernden Kämpfen hat Russland den Fall der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol verkündet. Viele ukrainische Kämpfer und Zivilisten sind noch in einem Stahlwerk der Stadt eingeschlossen. Dieses soll nun nicht mehr erstürmt, sondern hermetisch abgeriegelt werden, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin. Der Kreml hatte ein Video veröffentlicht, in dem Putin seinem Verteidigungsminister Sergej Schojgu diese Anweisung gibt. Seit dem Überfall am 24. Februar hatte Putin als militärischer Oberbefehlshaber öffentlich keine operativen Befehle erteilt.

2. Ringtausch für Panzerlieferung

Die Bundesregierung intensiviert ihre Bemühungen, der Ukraine mit militärischem Gerät zu helfen. Mithilfe des NATO-Partners Slowenien sollen schwere Waffen in die Ukraine gelangen.