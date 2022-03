F.A.Z. Frühdenker : Den Haag verhandelt über Völkermord in der Ukraine

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Evakuierung von Mariupol abermals gescheitert

2. Völkermord Russlands in der Ukraine?

3. Blinken sagt Moldau Hilfe zu

4. Das nächste Veto Russlands kommt bestimmt

5. Russland geht hart gegen Demonstranten vor

6. Corona-sorglos in den Frühling?

7. Das wird diese Woche wichtig

Hunderte Zivilisten aus dem belagerten Mariupol konnten abermals nicht gerettet werden. Moskau und Kiew geben sich gegenseitig die Schuld. Die humanitäre Lage spitzt sich zu.

Evakuierung: Die Rettung von hunderttausenden Zivilisten aus der von Russland belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist abermals gescheitert. Am Samstag wie am Sonntag musste der Versuch, die Stadt zu evakuieren, abgebrochen werden. Das Rote Kreuz sprach von einem „Fehlen einer detaillierten und funktionierenden Übereinkunft zwischen den Konfliktparteien“. Bei einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron machte Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine verantwortlich, die sich nicht an die vereinbarte Feuerpause halte. Mariupols Bürgermeister Wadym Bojtschenko sprach in einem Interview von „tausenden Verletzten“ und vielen Todesopfern und warf Russland vor: „Sie wollen uns als Nation zerstören.“ Mariupol ist von Strom, Heizung und Mobilfunk abgeschnitten, zudem fehlt es an Lebensmitteln.