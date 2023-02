Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

1. Wer wird in Berlin regieren?

2. Selenskyjs Werben in Brüssel

3. Neureiches Mainz sucht Stadtoberhaupt

4. Unmut über Erdogan

5. Wein ernten und Strom erzeugen

6. Mehr Vermeer geht kaum

7. Die Nacht des Super Bowl

In Umfragen liegt die CDU klar vor der SPD und den Grünen. Ob Giffey Regierende Bürgermeisterin bleibt, ist ungewiss.

Neustart nach 20 Jahren SPD-geführtem Senat? Nach gerade einmal etwas mehr als einem Jahr im Amt muss die 44 Jahre alte Franziska Giffey (SPD) bei der Wahlwiederholung am Sonntag um ihr Amt bangen. In den jüngsten Umfragen rangiert die CDU deutlich vor SPD und Grünen, wobei zuletzt mal die Grünen und mal die SPD auf Platz zwei lagen. In der Koalition ist die Stimmung angespannt – Giffey betonte zuletzt, dass die Differenzen innerhalb des Bündnisses vor allem in der Verkehrs- und Wohnungsbaupolitik sehr groß seien.