In Brüssel beraten die EU-Außenminister über den Krieg in der Ukraine. Der EU-Gaspreisdeckel ist kaum da, schon soll er umgangen werden. Und: In Deutschland rollen die Rosenmontagszüge. Der F.A.Z.-Newsletter

Guckt Deutschland am Ende in die Röhre? Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) schaut in ein Bauteil der Anbindung des LNG-Terminals Brunsbüttel. Sollte der europäische Gaspreisdeckel greifen, könnten LNG-Schiffe künftig lieber Drittstaaten als die EU ansteuern. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

Tatjana Heid



1. EU-Außenminister beraten neue Russland-Sanktionen

2. Pistorius besucht Ausbildung ukrainischer Soldaten

3. EU-Gaspreisdeckel soll ausgehebelt werden

4. Zweite Sondierungsrunde in Berlin

5. Urabstimmung über unbefristeten Streik bei der Post

6. Es ist Rosenmontag!

7. Das wird diese Woche wichtig

Beim Treffen der EU-Außenminister geht es um Sanktionen gegen verschiedene Staaten, Munition für die Ukraine und ein neues Beschaffungsverfahren. Der amerikanische Außenminister ist derweil in der Türkei.

Sanktionen I: Gemeinsam wollen die Außenminister an diesem Montag über die Lieferung weiterer Waffen und Munition an die Ukraine beraten. Angesichts des großen Bedarfs wird an einem neuen Beschaffungsverfahren gearbeitet. Demnach könnten über die EU gebündelt Großaufträge an die Rüstungsindustrie vergeben werden – ähnlich dem Verfahren bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen. Zudem wollen sich die Minister über das zehnte Sanktionspaket gegen Russland austauschen. Geplant sind weitere Handelsbeschränkungen für Elektronik, Spezialfahrzeuge und Maschinenteile. Gast beim Treffen in Brüssel wird der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sein.