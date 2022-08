F.A.Z. Frühdenker : Wird bei der Gasumlage nachgebessert?

Aktualisiert am

Die Kritik an der geplanten Umlage beschäftigt die Koalition. In Finnland wird über die NATO-Norderweiterung verhandelt. Und Britney Spears veröffentlicht nach sechs Jahren einen neuen Song – ein Duett. Der F.A.Z. Newsletter für Deutschland.

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





1. Die Kritik an der Gasumlage wächst

2. NATO-Gespräche mit der Türkei in Finnland

3. Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung über Rostock und Putinfans

4. Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket?

5. UN-Bericht zu Chinas Menschenrechtsverletzungen

6. Wieso bleiben die Kinos leer?

7. Ein Song von Elton und Britney

Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. Die Kritik an der Gasumlage wächst

Ab Oktober sollen Gaskunden wegen der staatlichen Umlage draufzahlen. Profitieren könnten auch Firmen, die Gewinne machen. Wird nachgebessert?