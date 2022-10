F.A.Z. Frühdenker : Wohin fließen die 200 Milliarden des Entlastungspakets?

In Berlin kommt die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen, Brasilien hat gewählt – und eine Autorin schildert, was es heißt, wirklich arm zu sein. Der F.A.Z. Newsletter.

1. 200 Milliarden Begehrlichkeiten

2. „Back to normal“ in Brasilien?

3. Ukrainer melden die Befreiung annektierter Dörfer

4. Baerbock in Polen

5. Irans oberster Führer reagiert auf die Proteste

6. Was heißt es, wirklich arm zu sein?

7. Was diese Woche wichtig wird

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. 200 Milliarden Begehrlichkeiten

Nach der Entscheidung der Bundesregierung, in Deutschland 200 Milliarden Euro für die Energiekrise bereit zu stellen, bekommt es der gerade erst genesene Bundeskanzler bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit den nächsten Forderungen zu tun. Und auch die EU hat neue Finanzierungsideen.