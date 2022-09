F.A.Z. Frühdenker : Wie verabschiedet sich die Welt von der Queen?

Aktualisiert am

In London wird Königin Elisabeth II. zu Grabe getragen. In Deutschland streiten die Verkehrsminister über die Nachfolge für das 9-Euro-Ticket. Und Ungarn hat zwei Monate Zeit, die EU-Sanktionen abzuwenden. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren am 8. September 2022 gestorben. Bild: Reuters

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Staatsbegräbnis für die Queen

2. Wer kommt zur Trauerfeier?

3. Debatte über britische Kolonialherrschaft

4. Streit über Nachfolge für 9-Euro-Ticket

5. Wirtschaftsminister Habeck besucht künftiges LNG-Terminal

6. So könnte Ungarn die EU-Sanktionen noch abwenden

7. Das wird diese Woche wichtig

1. Staatsbegräbnis für die Queen

Die Briten verabschieden sich von ihrer Königin. An diesem Montag wird sie in der Sankt-Georgs-Kapelle in Windsor beigesetzt.

Minutiöse Planung: Um 6.30 Uhr Ortszeit werden die letzten Trauernden den im Parlament aufgebahrten Sarg passieren, um 11.44 Uhr beginnt die Prozession zur Westminster Abbey. Hier beginnt die Trauerfeier um 12 Uhr, die Predigt hält der Erzbischof von Canterbury. Nach einem zweiminütigen Schweigen im ganzen Land wird um 13 Uhr die Nationalhymne angestimmt. Während der anschließenden Prozession zum Wellington Arch schlägt Big Ben, im Hyde Park werden Salutschüsse abgefeuert. Vom Wellington Arch wird der Sarg im königlichen Leichenwagen nach Windsor gebracht. Nach dem Aussegnungsgottesdienst in der Sankt-Georgs-Kapelle um 17 Uhr wird der Sarg in die königliche Gruft hinab gelassen. Hier findet Königin Elisabeth II. nach der privaten Beisetzung um 20.30 Uhr ihre letzte Ruhestätte.